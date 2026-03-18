Se cae X, antes Twitter, este miércoles 18 de marzo

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¿Cuáles son los problemas reportados en X (Twitter)? | Foto: AFP

La red social X (antes Twitter) de Elon Musk registró una caída este miércoles 18 de marzo que duro alrededor de una hora, según reportaron usuarios de la plataforma.

Downdetector también confirmó el fallo que presentó X desde las 9:00 de la mañana y que se prologó hasta casi las 10:00. Según este monitor de plataformas, las quejas de X se centraron en:

Aplicación

Feed

Publicación

Conexión con el servidor

Sitio web

Si regristraron alrededor de 200 reportes relacionados con caída de X, la aplicación fue la que concentró el mayor número de quejas con un 50%, seguido del feed con un 21% y por último el sitio web con el 18%.

De acuerdo con Downdetector, la caída fue mundial pues otros países como Argentina y Brasil también presentaron fallas en el sistema.

La última vez que X registró una caída similar fue hace un mes, cuando el 16 de febrero usuarios reportaron que no se podía acceder a la red social.