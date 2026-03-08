Niegan supuesta hospitalización de AMLO por enfermedad cardiaca; senador califica los reportes como fake news

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Archivo

El expresidente Andrés Manuel López Obrador no fue internado en el Hospital General Militar, aseguró el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velasco, calificando de fake news los reportes al respecto.

Ello, luego de que el periodista Jorge Fernández Menéndez afirmó al mediodía que se había registrado un internamiento debido a un episodio delicado de una afección cardiaca del también fundador de Morena.

¿AMLO está en el hospital?

Contrario a lo que reportaron varios medios de comunicación, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ignacio Mier, negó que el expresidente López Obrador haya sido hospitalizado.

A través de su cuenta de X, este sábado el legislador no solo calificó de falsa la noticia, sino que incluso pidió a la gente que “digan NO a los falsarios y a las fake news”.

Mientras que, por su parte, Jorge Fernández Menéndez aseguró en un primer tuit, pasadas las 13:30 horas, que AMLO había sido internado en el Hospital General Militar por una afección cardiaca, desatando las publicaciones.

Sin embargo, dos horas después publicó que checó “en el hospital y el ex presidente López Obrador no está internado pero puedo confirmar q estuvo internado y q está delicado de un tema cardiaco”.

Para finalmente, en un tercer mensaje, decir tener absoluta certeza de que “por confirmación de personas muy cercana al expresidente López Obrador que tuvo un episodio cardíaco delicado. Fue ingresado al hospital para evaluación y fue dado de alta”.

Por su parte, algunos medios de comunicación buscaron confirmar por su cuenta la noticia, descartando una hospitalización, según publicaron, citando fuentes cercanas al exmandatario.

Toda vez que Mier Velasco ha sido la única persona ligada al Gobierno federal, y al partido oficialista, que se ha pronunciado respecto a la noticia de la supuesta hospitalización de AMLO, ya que hasta el momento Morena solo ha publicado un posicionamiento respecto al presidente estadounidense Donald Trump, como parte de su VII Consejo Nacional.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.