Cambio de horario 2026: estos estados de México adelantan una hora

En marzo se debe cambiar la hora en algunos municipios. Foto: Cuartoscuro

Aunque en la mayor parte de México ya no existe el horario de verano, en 2026 sí habrá cambio de horario en ciudades de la frontera norte, donde los relojes deberán adelantarse una hora a las 2:00 de la madrugada del domingo 8 de marzo, de acuerdo con la Ley de los Husos Horarios en México.

El horario estacional terminará el 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasen nuevamente una hora.

¿Por qué aún hay cambio de horario en algunas ciudades?

El 28 de octubre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley que eliminó el horario de verano para la mayor parte del país, pero lo mantuvo en zonas cercanas a la frontera con Estados Unidos.

La razón es mantener sincronizadas las actividades económicas, laborales y comerciales con ciudades estadounidenses, donde sí se aplica el horario de verano.

Esto facilita:

Cruces fronterizos

Vuelos y transporte

Actividades industriales

Horarios laborales y escolares

Estados y municipios donde sí cambia la hora

El horario estacional aplica en municipios de la frontera norte, distribuidos por meridianos.

Coahuila

Acuña

Allende

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Morelos

Nava

Ocampo

Piedras Negras

Villa Unión

Zaragoza

Nuevo león

Anáhuac

Tamaulipas

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

Chihuahua

Coyame del Sotol

Ojinaga

Manuel Benavides

Janos

Ascensión

Juárez

Praxedis G. Guerrero

Guadalupe

Baja california

Todo el estado

Fechas del cambio de horario en 2026

Inicio del horario de verano

Domingo 8 de marzo de 2026

2:00 de la madrugada

Se adelanta una hora el reloj

Fin del horario de verano

Domingo 1 de noviembre de 2026

2:00 de la madrugada

Se atrasa una hora el reloj

Por qué es importante tenerlo en cuenta

El cambio de horario puede afectar directamente:

Horarios de trabajo

Entradas y salidas escolares

Cruces internacionales

Vuelos y transporte

Citas médicas y trámites

No considerar el ajuste puede provocar retrasos o confusiones, especialmente en viajes o actividades que dependen de horarios entre México y Estados Unidos.

Recomendaciones para adaptarse al cambio de horario

Especialistas recomiendan preparar al cuerpo uno o dos días antes del ajuste para evitar cansancio.

Algunas sugerencias son:

Acostarse una hora más temprano Cenar ligero Evitar bebidas estimulantes por la tarde Hacer ejercicio por la mañana Reducir el uso de pantallas antes de dormir Mantener buena hidratación

También se recomienda aprovechar la hora extra de luz por la tarde para actividades familiares o recreativas, lo que puede ayudar a adaptarse mejor al nuevo horario.

