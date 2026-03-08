Cambio de horario 2026: estos estados de México adelantan una hora
Aunque en la mayor parte de México ya no existe el horario de verano, en 2026 sí habrá cambio de horario en ciudades de la frontera norte, donde los relojes deberán adelantarse una hora a las 2:00 de la madrugada del domingo 8 de marzo, de acuerdo con la Ley de los Husos Horarios en México.
El horario estacional terminará el 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasen nuevamente una hora.
¿Por qué aún hay cambio de horario en algunas ciudades?
El 28 de octubre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley que eliminó el horario de verano para la mayor parte del país, pero lo mantuvo en zonas cercanas a la frontera con Estados Unidos.
La razón es mantener sincronizadas las actividades económicas, laborales y comerciales con ciudades estadounidenses, donde sí se aplica el horario de verano.
Esto facilita:
- Cruces fronterizos
- Vuelos y transporte
- Actividades industriales
- Horarios laborales y escolares
Estados y municipios donde sí cambia la hora
El horario estacional aplica en municipios de la frontera norte, distribuidos por meridianos.
Coahuila
- Acuña
- Allende
- Guerrero
- Hidalgo
- Jiménez
- Morelos
- Nava
- Ocampo
- Piedras Negras
- Villa Unión
- Zaragoza
Nuevo león
- Anáhuac
Tamaulipas
- Nuevo Laredo
- Guerrero
- Mier
- Miguel Alemán
- Camargo
- Gustavo Díaz Ordaz
- Reynosa
- Río Bravo
- Valle Hermoso
- Matamoros
Chihuahua
- Coyame del Sotol
- Ojinaga
- Manuel Benavides
- Janos
- Ascensión
- Juárez
- Praxedis G. Guerrero
- Guadalupe
Baja california
- Todo el estado
Fechas del cambio de horario en 2026
Inicio del horario de verano
- Domingo 8 de marzo de 2026
- 2:00 de la madrugada
- Se adelanta una hora el reloj
Fin del horario de verano
- Domingo 1 de noviembre de 2026
- 2:00 de la madrugada
- Se atrasa una hora el reloj
Por qué es importante tenerlo en cuenta
El cambio de horario puede afectar directamente:
- Horarios de trabajo
- Entradas y salidas escolares
- Cruces internacionales
- Vuelos y transporte
- Citas médicas y trámites
No considerar el ajuste puede provocar retrasos o confusiones, especialmente en viajes o actividades que dependen de horarios entre México y Estados Unidos.
Recomendaciones para adaptarse al cambio de horario
Especialistas recomiendan preparar al cuerpo uno o dos días antes del ajuste para evitar cansancio.
Algunas sugerencias son:
- Acostarse una hora más temprano
- Cenar ligero
- Evitar bebidas estimulantes por la tarde
- Hacer ejercicio por la mañana
- Reducir el uso de pantallas antes de dormir
- Mantener buena hidratación
También se recomienda aprovechar la hora extra de luz por la tarde para actividades familiares o recreativas, lo que puede ayudar a adaptarse mejor al nuevo horario.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.