“No es oficial, pero no es falso”: Monreal sobre documento filtrado de la Reforma Electoral

En una reunión urgente, diputados de Morena acordaron respaldar la iniciativa de Reforma Electoral tal como la envíe la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó el coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

“La posición política de respaldar unánimemente a la presidenta sobre esa iniciativa… es un acuerdo unánime”, declaró.

Sin consenso con aliados

Monreal reconoció que aún no existe acuerdo con los partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

Señaló que, de no concretarse el respaldo, se trataría de “un desacuerdo legislativo temporal” que no pondría en riesgo la alianza rumbo a los procesos electorales de 2027 y 2030.

Documento filtrado: “no es oficial”

Asimismo, sobre el borrador que circuló de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Monreal aclaró que no es oficial, pero tampoco falsó. Lo calificó como un documento de trabajo de la comisión.

Sin embargo, pidió no dar por definitivos los contenidos, al asegurar que el texto está desactualizado y que aún habrá cambios.

¿Se reducen o no los plurinominales?

Entre los diputados de Morena existen diferencias sobre la posible reducción de los 200 legisladores plurinominales. “Todavía no sabemos… yo creo que se van a disminuir… eso lo vamos a ver hasta el martes”, adelantó Monreal.

Por su parte, el vicecoordinador morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, explicó que el esquema base contempla 300 distritos electorales y 200 diputados plurinominales, aunque planteó modificar la forma en que estos acceden a una curul.

¿508 diputados y nueva circunscripción migrante?

También trascendió la propuesta de ampliar la Cámara de Diputados de 500 a 508 integrantes para crear una circunscripción especial para migrantes. Ramírez Cuéllar consideró que debería existir una representación específica para mexicanos en el extranjero, tanto en Estados Unidos como en Europa.

No obstante, Monreal negó que exista una decisión para aumentar el número de diputados: “El de la diáspora de 508 diputados es totalmente falso. El propósito original es reducir los plurinominales”, subrayó.

Cambios al Senado y financiamiento

El documento extraoficial también plantea reducir el Senado de 128 a 96 integrantes. Ramírez Cuéllar criticó la lista nacional del Senado y afirmó que “no tiene sentido”.

Además, el borrador propone:

Reducir 25% el financiamiento a partidos políticos y elecciones.

Disminuir el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Revisar la permanencia de organismos electorales locales.

La discusión formal de la iniciativa se prevé en los próximos días, una vez que el Ejecutivo federal envíe la propuesta oficial al Congreso.

