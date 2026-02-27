Morena suma 6,536 feminicidios acumulados durante su administración

GENERANDO AUDIO...

Feminicidio en México reporta más de 6 mil casos en administración de Morena. Getty

Los feminicidios en México suman 6 mil 536 casos acumulados en administraciones de Morena, mientras que en enero de 2026 se registraron 55 denuncias, según un análisis estadístico basado en registros oficiales de incidencia delictiva de TResearch.

El reporte presenta un seguimiento histórico del delito y detalla variaciones mensuales, acumulados por sexenio y distribución por entidades federativas. La información incluye comparativos anuales y mediciones recientes con corte al primer mes de 2026.

Feminicidios. Imagen: Captura TResearch

Feminicidios en México: cifras de enero de 2026

En enero de 2026 se contabilizaron 55 feminicidios en México, lo que representa una reducción respecto al mismo mes de 2025, cuando se registraron 63 casos. La variación anual equivale a una disminución de 13%.

El comparativo histórico por mes muestra que el enero con mayor incidencia reciente ocurrió en 2022, con 81 casos. Desde entonces, el comportamiento del delito en ese mes ha mostrado una tendencia descendente en registros anuales comparables.

Acumulado de feminicidios en gobiernos de Morena

El seguimiento por periodo político señala que durante administraciones de Morena se acumulan 6 mil 536 feminicidios en México, según el consolidado estadístico del análisis.

Del total:

5,556 corresponden al sexenio anterior

978 se registran en el actual periodo presidencial

El informe incluye un histórico desde diciembre de 2018 y considera la evolución anual de registros hasta enero de 2026, con datos mensuales y acumulados por periodo.

Feminicidios en el actual sexenio

Dentro del actual periodo presidencial se contabilizan 978 feminicidios acumulados, con registros mensuales variables desde finales de 2024 y durante 2025.

El análisis también indica que diciembre de 2025 registró 40 casos, la cifra mensual más baja de ese año, mientras que el total anual previo fue de 721 feminicidios.

La medición mensual permite observar cambios en la incidencia del delito y su comportamiento reciente dentro del nuevo sexenio.

Estados con más feminicidios en el sexenio actual

El desglose por entidad federativa indica que algunos estados concentran mayor número de casos en el actual periodo presidencial.

Entre los registros más altos destacan:

Sinaloa: 90 casos

Estado de México: 82 casos

Ciudad de México: 66 casos

El análisis incluye el listado completo de entidades con feminicidios acumulados en el sexenio, con cifras diferenciadas por estado y volumen total registrado.

