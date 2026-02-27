Harfuch confirma investigación contra 4 liderazgos del CJNG tras muerte del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Gobierno federal tiene identificados a cuatro liderazgos regionales que podrían asumir el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”. El anuncio se realizó durante la conferencia presidencial encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo en Mazatlán, Sinaloa.

El funcionario explicó que las autoridades federales mantienen bajo investigación a estos perfiles, considerados los líderes más fuertes dentro de la organización criminal. “Hay liderazgos regionales… cuatro específicamente que están bajo investigación”, señaló.

Gobierno investiga nuevos liderazgos del CJNG

Durante la conferencia, García Harfuch detalló que las investigaciones buscan anticipar posibles cambios en la estructura del CJNG, uno de los grupos delictivos con mayor presencia en el país.

El secretario indicó que las autoridades federales ya tienen plenamente identificados a los perfiles y continúan con labores de inteligencia para evitar una reorganización criminal tras los hechos violentos recientes.

Estas acciones forman parte de los operativos desplegados luego de la caída del líder del grupo, situación que provocó episodios de violencia en distintos puntos del occidente de México.

Recapturan a 4 fugados de penal de Jalisco

El titular de Seguridad también informó avances en la búsqueda de personas que escaparon de un penal estatal en Jalisco en medio de los disturbios.

Según explicó:

23 personas privadas de la libertad se fugaron

se fugaron 4 ya fueron recapturadas por autoridades federales

por autoridades federales Continúa la búsqueda del resto en coordinación con autoridades estatales

El funcionario precisó que las detenciones ocurrieron recientemente y que los operativos siguen activos.

Investigaciones alcanzan a funcionarios locales

Al ser cuestionado sobre posibles vínculos políticos con el CJNG, García Harfuch aclaró que, hasta ahora, las investigaciones se concentran en autoridades locales, no en actores políticos.

Detalló que existen indagatorias contra policías municipales, estatales y otros actores que presuntamente colaboraban con el grupo criminal, pero afirmó que no hay investigaciones abiertas contra políticos.

El Gobierno federal señaló que las pesquisas continúan mientras se mantiene el despliegue de seguridad en la región.

