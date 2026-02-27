Gobierno de Sheinbaum acumula 978 feminicidios registrados

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

En lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en México se han registrado 978 feminicidios entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de enero de 2026, de acuerdo con un análisis estadístico de TResearch, elaborado con base en cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte “La Guerra en Números: Feminicidios México”, correspondiente a enero de 2026, indica que Sinaloa es la entidad con más víctimas, con 90 casos registrados. En tanto, diciembre de 2025 se ubicó como el mes con menos denuncias por este delito durante el periodo analizado.

Feminicidios en México durante el sexenio de Claudia Sheinbaum

Según el análisis estadístico, el acumulado de 978 feminicidios en México corresponde a los primeros meses del actual gobierno federal.

Foto: TResearch.

El informe detalla que, dentro del histórico reciente, los casos se contabilizan a partir de denuncias registradas oficialmente por autoridades de seguridad pública a nivel nacional.

Asimismo, el documento indica que en enero de 2026 se reportaron 55 denuncias por feminicidio, cifra que representa una disminución de 13% respecto a enero de 2025, cuando se contabilizaron 63 casos.

Sinaloa lidera feminicidios en el gobierno de Claudia Sheinbaum

El desglose por entidad federativa muestra que Sinaloa ocupa el primer lugar nacional en feminicidios durante el actual sexenio, con 90 casos registrados.

Después se ubican:

Estado de México, con 82 casos

Ciudad de México, con 66 casos

Foto: TResearch.

Estas cifras corresponden al acumulado estatal reportado entre octubre de 2024 y enero de 2026, conforme al estudio estadístico publicado por TResearch.

Diciembre de 2025 registró la menor cifra mensual de feminicidios

El reporte también presenta la evolución mensual de los casos durante la actual administración federal.De acuerdo con los registros, diciembre de 2025 fue el mes con menos feminicidios, al contabilizar 40 denuncias, la cifra más baja desde el inicio del periodo analizado en octubre de 2024.

