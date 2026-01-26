Tormenta invernal Fern pone en alerta a la CFE por posible impacto eléctrico

GENERANDO AUDIO...

La CFE se mantiene en alerta por la tormenta Fern en EE. UU. Cuartoscuro

La tormenta invernal Fern mantiene en alerta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante el riesgo de afectaciones al suministro eléctrico en México, debido a su impacto en Estados Unidos, principal proveedor de gas natural utilizado para la generación de energía eléctrica.

La CFE informó que se mantiene atenta a los efectos que el fenómeno meteorológico cause en territorio estadounidense y al posible parón en el suministro de gas natural proveniente de EE. UU., combustible que México adquiere por su bajo costo para producir electricidad.

Dependencia del gas natural de EE. UU.

México utiliza gas natural importado de EE. UU. como insumo principal para la generación eléctrica. De acuerdo con la información difundida, la tormenta Fern podría provocar un incremento en los precios o interrupciones en el transporte del combustible.

La CFE recordó que en 2021, durante una tormenta invernal similar, se congelaron ductos y plantas generadoras de gas, lo que derivó en apagones en diversas regiones del país.

Afectaciones registradas en Chihuahua y Durango

Tras la intensa tormenta invernal estacionada en el norte del país, se registraron fallas temporales en el suministro eléctrico, principalmente en Chihuahua y Durango.

A través de un comunicado en su cuenta de X, la CFE informó que el sistema eléctrico opera con normalidad, luego de que su personal realizara las reparaciones correspondientes.

En Chihuahua, los municipios afectados fueron:

Balleza

Guadalupe y Calvo

En Durango, se presentaron interrupciones en:

Guanaceví

Tamazula

La empresa precisó que el servicio quedó totalmente restablecido en todas las zonas afectadas.

Monitoreo permanente del Sistema Eléctrico Nacional

La CFE informó que mantiene un monitoreo continuo de la tormenta Fern, en coordinación con la Secretaría de Energía, a través del Grupo Directivo para la Atención de Emergencias, que se encuentra en sesión permanente bajo el liderazgo de la directora general, Emilia Calleja Alor.

Estas acciones se realizan en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la titular de Energía, a quienes se reporta de manera constante la evolución del fenómeno y el estado del Sistema Eléctrico Nacional.

Reporte oficial del 24 de enero de 2026

De acuerdo con el último reporte, emitido a las 19:30 horas del sábado 24 de enero de 2026, el suministro de energía eléctrica se mantuvo en total normalidad en el país.

La CFE detalló que la Minera San Julián ya cuenta nuevamente con electricidad, luego de que un árbol cayera sobre la infraestructura eléctrica, incidente que fue atendido de forma inmediata.

Capacidad operativa y demanda eléctrica actual

Durante la sesión de trabajo también se revisaron variables estratégicas para la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN), entre ellas:

Precios del gas natural

Transporte y almacenamiento del combustible

Disponibilidad de combustóleo y diésel

Estado operativo del SIN

Por otra parte, la CFE informó que la demanda actual de energía eléctrica es de 30,758 megawatts (MW), con un margen de reserva operativa de 60.08%.

Esto equivale a 18,479 MW de capacidad disponible para atender incrementos en la demanda o también contingencias en distintas regiones del país.

Canales para reportar fallas eléctricas

Finalmente, la CFE recordó que la población puede reportar fallas en el suministro eléctrico a través de los siguientes canales:

X : @CFE_Contigo

: @CFE_Contigo Sitio web : www.cfe.mx

: www.cfe.mx Aplicación : CFE Contigo

: CFE Contigo Telegram : CFEContigoBot

: CFEContigoBot Teléfono: 071

La empresa señaló que continuará informando a la población mediante boletines oficiales, conforme evolucione la tormenta invernal Fern.

