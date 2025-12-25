Nochebuena deja 42 homicidios en México; estos son los estados con casos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Durante la víspera de Nochebuena, el 24 de diciembre de 2025, las fiscalías estatales y dependencias federales reportaron 42 víctimas de homicidio doloso en el país, de acuerdo con el registro oficial del Gobierno de México.

La información muestra que los homicidios se concentraron en un número reducido de entidades, mientras que en gran parte del territorio nacional no se registraron víctimas por este delito durante esa fecha.

Chihuahua fue la entidad con el mayor número de víctimas, al reportar 6 homicidios, seguida de Jalisco, con 5 casos. En un segundo bloque se ubicaron Estado de México, Morelos y Sinaloa, cada uno con 4 víctimas.

Otros estados con registros durante el 24 de diciembre fueron Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, con 2 homicidios cada uno. En tanto, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Oaxaca, Sonora y Yucatán reportaron un caso por entidad.

20 estados sin reporte de homicidios

En contraste, 20 estados del país no reportaron víctimas de homicidio durante Nochebuena. Entre ellos se encuentran Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, así como Chiapas y Campeche, que también registraron cero casos.

El reporte oficial detalla que las cifras corresponden únicamente a los homicidios informados por las fiscalías estatales y dependencias federales durante el 24 de diciembre de 2025, sin incluir acumulados mensuales ni comparativos con otros periodos.

La cifra nacional de 42 víctimas refleja el balance de homicidios dolosos reportados en México durante una de las fechas más significativas del calendario festivo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.