¿Llegará al Mundial? Olinia enfrenta retos pese a tener prototipo listo

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Auto eléctrico Olina. Foto: Cuartoscuro.

En enero de 2025, el Gobierno federal presentó Olinia, el proyecto del primer auto eléctrico mexicano de bajo costo. A poco más de un año de aquel anuncio, el vehículo mostró esta semana su prototipo y mantiene una meta ambiciosa: llegar a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

La iniciativa fue presentada como una alternativa de movilidad eléctrica para recorridos cortos y con un precio accesible para los consumidores mexicanos.

Olinia muestra su prototipo tras 16 meses de desarrollo

Dieciséis meses después de aquel anuncio, el proyecto dio un nuevo paso con la presentación pública de un render y avances del prototipo.

Aunque el vehículo ya tiene una imagen definida, especialistas consideran que el verdadero desafío comienza ahora.

Expertos en electromovilidad señalan que todavía faltan detalles clave para evaluar la viabilidad del proyecto, como la capacidad de la batería, la autonomía, los sistemas de carga, la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones necesarias para circular en las calles.

“Desde temas muy sencillos y muy aparentes como ‘me gusta’ o ‘no me gusta’, ‘está bonito’ o ‘no está bonito’, hasta temas técnicos, la batería va a ser de esta capacidad, están pensando cargarlo así”. Eugenio Grandio, Presidente de Electro Movilidad Asociación

Avance del auto eléctrico mexicano Olinia | Imagen: Gobierno de México

Además, pasar de un prototipo a una producción masiva implica procesos industriales, certificaciones y pruebas que suelen requerir varios años de desarrollo.

¿Puede existir un auto eléctrico 100% mexicano?

Uno de los principales argumentos del proyecto ha sido la creación de un vehículo nacional. Sin embargo, especialistas cuestionan la posibilidad de que un automóvil sea completamente mexicano.

De acuerdo con expertos del Tecnológico de Monterrey, ningún vehículo en el mundo se fabrica con componentes provenientes de un solo país.

“El tener un vehículo cien por ciento mexicano, yo diría que es una falacia, porque ningún vehículo en el mundo es cien por ciento de origen o italiano o japonés o americano”. Alejandro Rojo Valerio, experto en electromovilidad, Tec de Monterrey

La industria automotriz opera mediante cadenas globales de suministro, donde participan empresas de distintas regiones para producir piezas, sistemas electrónicos, baterías y componentes especializados.

Las baterías, uno de los mayores desafíos de Olinia

Otro de los puntos que genera dudas es la producción de baterías.

Especialistas en sostenibilidad y movilidad eléctrica señalan que México todavía no cuenta con una cadena de suministro consolidada para fabricar baterías a gran escala.

“Sabíamos que en México no existe la cadena de suministro de los vehículos eléctricos; obviamente, la barrera más importante son las baterías. Necesitas tener el litio, necesitas tener los minerales críticos. Eso no existe”. Isabel Studer, Presidenta de Sostenibilidad Global

A más de un año del anuncio inicial, expertos consideran que todavía existe poca información pública sobre las empresas participantes, los montos de inversión y el modelo de producción que tendrá Olinia.

Por ahora, el proyecto avanza de la etapa de promesa a la de prototipo. Sin embargo, aún quedan retos técnicos, industriales y financieros antes de que el auto eléctrico mexicano pueda llegar a las calles.

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