Salen las primeras imágenes de la poderosa armadura de Lex Luthor en “Superman: Man of Tomorrow”

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Es fiel al traje de los cómics. Foto: Facebook/James Gunn

James Gunn, copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios, presentó la primera imagen del traje de Lex Luthor para “Superman: Man of Tomorrow”. A más de un año de que se estrene la secuela del Hombre de acero, el director elevó el hype de los fans de la franquicia al mostrar un adelanto de lo que veremos en la cinta.

La cinta buscará ampliar el alcance del nuevo DCU con una amenaza capaz de obligar a dos rivales históricos a unir fuerzas.

Así es la armadura de Lex Luthor en “Superman: Man of Tomorrow”

La nueva armadura de Lex Luthor conserva varios de los elementos que han convertido al traje en uno de los más reconocibles de los cómics. El diseño mantiene la tradicional combinación de colores verde y morado asociada al personaje, aunque adaptada a una estética más moderna y tecnológica.

A diferencia de versiones anteriores vistas en cine y televisión, esta propuesta apuesta por un aspecto más funcional, con placas metálicas y una apariencia que recuerda a una armadura de combate de alta tecnología.

En las historietas, este traje suele ser utilizado por Lex Luthor cuando necesita enfrentarse cara a cara con seres de capacidades sobrehumanas. Gracias a la tecnología incorporada, la armadura le permite aumentar su fuerza, resistencia y capacidad ofensiva, convirtiéndolo en un rival incluso para Superman.

La imagen también sugiere que el personaje tendrá una participación más activa en las secuencias de acción de la película, dejando atrás el papel de estratega que tradicionalmente ha ocupado en algunas adaptaciones.

¿Quién será el enemigo de Superman: Man of Tomorrow?

El coleccionador de mundos llegará. Foto: Gettyimages

Aunque Lex Luthor tendrá un papel fundamental en la historia, los primeros detalles de la producción apuntan a que el verdadero antagonista será Brainiac, uno de los villanos más poderosos y peligrosos de Superman.

El personaje será interpretado por el actor alemán Lars Eidinger y llegará al DCU como una amenaza de escala global. Conocido por su inteligencia superior, tecnología avanzada y obsesión por coleccionar ciudades y conocimientos de distintos mundos, Brainiac representa un desafío completamente diferente para el Hombre de Acero.

De acuerdo con la información revelada hasta ahora, la magnitud del peligro obligará a Superman y a Lex Luthor a colaborar de manera estratégica para intentar detenerlo. Esta alianza modificará la dinámica clásica entre héroe y villano, añadiendo nuevos conflictos y tensiones a la trama.

¿Cuándo se estrena “Superman: Man of Tomorrow”?

DC Studios confirmó que “Superman: Man of Tomorrow” llegará a las salas de cine el próximo 9 de julio de 2027. Además de dirigir la película, Gunn también será el responsable del guion, con el objetivo de continuar construyendo una historia conectada entre los principales héroes y villanos del renovado Universo DC.

La cinta marcará el regreso de David Corenswet como Superman y de Nicholas Hoult como Lex Luthor, además de introducir nuevas amenazas y personajes que ayudarán a expandir la narrativa del DCU en los próximos años.

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