Pasan al DOF reformas al Poder Judicial y nulidad de elecciones por injerencia extranjera

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Senado. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de constitucionalidad de las reformas para la elección del Poder Judicial y de nulidad de elecciones por injerencia extranjera, luego de obtener el respaldo de la mayoría de los congresos estatales.

Con este paso, ambos decretos fueron remitidos al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación y entrada en vigor.

“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara aprobado el decreto por el que se reforman y adiciones de diversas disposiciones de la CEPM en materia de reforma al Poder Judicial; se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación”, Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión Permanente

Reforma judicial recibe aval de 25 congresos estatales

La reforma al Poder Judicial obtuvo el respaldo de 25 legislaturas locales, con lo que cumplió el requisito constitucional para su aprobación definitiva.

Entre los cambios destacan:

El traslado de la elección judicial al primer domingo de 2028.

La creación de dos secciones de trabajo dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) .

. La ampliación por un año del encargo de cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

La posibilidad de reelección para esos magistrados.

La reforma fue avalada por:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Durango

Guerrero

Hidalgo

Estado de México

Michoacán de Ocampo

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán

Zacatecas

Ciudad de México

Nueva causal de nulidad por intervención extranjera

La segunda reforma aprobada modifica el artículo 41 de la Constitución para incorporar una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

La propuesta fue respaldada por 24 congresos estatales y también fue enviada al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

Con esta modificación, las autoridades electorales contarán con una nueva herramienta jurídica para invalidar procesos electorales cuando se acredite la participación o influencia indebida de actores extranjeros.

“Para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, se remite al DOF para su publicación”, Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión Permanente

Las entidades que dieron su aval para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones fueron:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Guerrero

Hidalgo

México

Michoacán de Ocampo

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán

Zacatecas

Ciudad de México

PAN y PRI protestan durante la sesión

Durante el acto protocolario, legisladores de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestaron su rechazo a ambas reformas.

Como señal de protesta, integrantes de ambas bancadas dieron la espalda al pleno y a la Mesa Directiva mientras se realizaban las declaratorias de constitucionalidad.

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