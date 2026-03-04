Harfuch se reúne con FIFA y estados sede por seguridad en Mundial 2026

| 15:06 | Victor Gutierrez | Uno TV
Harfuch encabeza reunión con FIFA. Foto: AFP/Cuartoscuro
Harfuch encabeza reunión con FIFA. Foto: AFP/Cuartoscuro

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó una reunión de trabajo con representantes de la FIFA, así como con autoridades federales y estatales, para coordinar las acciones de seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo como objetivo revisar los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante el evento internacional, que tendrá como sedes en México a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Coordinación entre federación, estados y municipios

Durante la reunión se analizaron los esquemas de coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de la población y de los visitantes nacionales y extranjeros que acudirán al país durante el Mundial.

García Harfuch señaló que el trabajo conjunto entre federación, estados y municipios será clave para la implementación de operativos antes, durante y después de los encuentros deportivos.

Las autoridades revisaron mecanismos de intercambio de información, estrategias de prevención y capacidades de reacción ante posibles incidentes, con el fin de establecer un plan integral de seguridad.

¿Quiénes asistieron al encuentro?

A la reunión acudieron integrantes del gabinete federal y responsables de seguridad en las entidades sede, entre ellos:

  • Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación
  • General Ricardo Trevilla Trejo, de la Secretaría de la Defensa Nacional
  • Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, de la Secretaría de Marina
  • Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
  • Gerardo Escamilla Vargas, secretario de Seguridad de Nuevo León
  • Roberto Velasco Álvarez y Juan Ramón de la Fuente, de la Secretaría de Relaciones Exteriores
  • Rodrigo Martínez-Celis Wogau
  • Gabriela Cuevas Barron
  • Representantes de la FIFA

Las autoridades federales reiteraron que continuarán las mesas de trabajo para afinar los dispositivos de seguridad en las ciudades sede y zonas de concentración turística, con miras a la justa mundialista de 2026.

