Harfuch se reúne con FIFA y estados sede por seguridad en Mundial 2026

Harfuch encabeza reunión con FIFA. Foto: AFP/Cuartoscuro

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó una reunión de trabajo con representantes de la FIFA, así como con autoridades federales y estatales, para coordinar las acciones de seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo como objetivo revisar los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante el evento internacional, que tendrá como sedes en México a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Coordinación entre federación, estados y municipios

Durante la reunión se analizaron los esquemas de coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de la población y de los visitantes nacionales y extranjeros que acudirán al país durante el Mundial.

García Harfuch señaló que el trabajo conjunto entre federación, estados y municipios será clave para la implementación de operativos antes, durante y después de los encuentros deportivos.

Las autoridades revisaron mecanismos de intercambio de información, estrategias de prevención y capacidades de reacción ante posibles incidentes, con el fin de establecer un plan integral de seguridad.

¿Quiénes asistieron al encuentro?

A la reunión acudieron integrantes del gabinete federal y responsables de seguridad en las entidades sede, entre ellos:

Rosa Icela Rodríguez , titular de la Secretaría de Gobernación

, titular de la General Ricardo Trevilla Trejo , de la Secretaría de la Defensa Nacional

, de la Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles , de la Secretaría de Marina

, de la Pablo Vázquez Camacho , titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

, titular de la Gerardo Escamilla Vargas , secretario de Seguridad de Nuevo León

, secretario de Seguridad de Nuevo León Roberto Velasco Álvarez y Juan Ramón de la Fuente , de la Secretaría de Relaciones Exteriores

y , de la Rodrigo Martínez-Celis Wogau

Gabriela Cuevas Barron

Representantes de la FIFA

Las autoridades federales reiteraron que continuarán las mesas de trabajo para afinar los dispositivos de seguridad en las ciudades sede y zonas de concentración turística, con miras a la justa mundialista de 2026.

