Harfuch se reúne con FIFA y estados sede por seguridad en Mundial 2026
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó una reunión de trabajo con representantes de la FIFA, así como con autoridades federales y estatales, para coordinar las acciones de seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El encuentro, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo como objetivo revisar los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante el evento internacional, que tendrá como sedes en México a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Coordinación entre federación, estados y municipios
Durante la reunión se analizaron los esquemas de coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de la población y de los visitantes nacionales y extranjeros que acudirán al país durante el Mundial.
García Harfuch señaló que el trabajo conjunto entre federación, estados y municipios será clave para la implementación de operativos antes, durante y después de los encuentros deportivos.
Las autoridades revisaron mecanismos de intercambio de información, estrategias de prevención y capacidades de reacción ante posibles incidentes, con el fin de establecer un plan integral de seguridad.
¿Quiénes asistieron al encuentro?
A la reunión acudieron integrantes del gabinete federal y responsables de seguridad en las entidades sede, entre ellos:
- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación
- General Ricardo Trevilla Trejo, de la Secretaría de la Defensa Nacional
- Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, de la Secretaría de Marina
- Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
- Gerardo Escamilla Vargas, secretario de Seguridad de Nuevo León
- Roberto Velasco Álvarez y Juan Ramón de la Fuente, de la Secretaría de Relaciones Exteriores
- Rodrigo Martínez-Celis Wogau
- Gabriela Cuevas Barron
- Representantes de la FIFA
Las autoridades federales reiteraron que continuarán las mesas de trabajo para afinar los dispositivos de seguridad en las ciudades sede y zonas de concentración turística, con miras a la justa mundialista de 2026.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.