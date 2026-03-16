México va por continuar T-MEC y eliminar aranceles

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México buscará continuidad del T-MEC y fin de aranceles. Foto: Cuartoscuro

México iniciará esta semana las conversaciones bilaterales con Estados Unidos sobre la revisión del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El objetivo principal del país será mantener la vigencia del tratado y eliminar aranceles, de acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario explicó que, aunque originalmente se tenía previsto un encuentro el 16 de marzo, será hasta el miércoles 18 cuando comience la primera ronda de conversaciones con la delegación estadounidense.

Cronograma de reuniones rumbo a la revisión del T-MEC

Ebrard detalló el plan de trabajo para los próximos días:

Martes 17 de marzo: reunión virtual previa vía Zoom.

reunión virtual previa vía Zoom. Miércoles 18 de marzo: primera ronda de conversaciones formales con Estados Unidos.

El secretario enfatizó en sus redes sociales: “Cabeza fría y firmeza nos guiarán” durante las negociaciones.

México propondrá mantener el tratado y eliminar aranceles

Durante la primera ronda, la delegación mexicana planteará:

La permanencia del T-MEC , evitando modificaciones que puedan afectar la relación comercial trilateral.

, evitando modificaciones que puedan afectar la relación comercial trilateral. La eliminación de aranceles en productos estratégicos para el comercio bilateral con Estados Unidos.

Estas acciones buscan fortalecer la estabilidad económica y garantizar la continuidad de los flujos comerciales entre los países del tratado.

Aunque México ya adelantó sus propuestas, el enfoque de la delegación estadounidense todavía no se ha hecho público. Se anticipa que las negociaciones se centrarán en temas de comercio agrícola, manufactura y energía, así como en la aplicación de reglas laborales y ambientales.

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