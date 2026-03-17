De la carta de AMLO a las declaraciones de Felipe VI: así ha evolucionado el debate por la Conquista

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Foto: AFP

La relación entre México y España ha estado marcada por una mezcla de cercanía cultural, historia compartida y tensiones políticas que resurgen cada cierto tiempo. Uno de los episodios más recientes de este debate volvió a encenderse cuando el rey Felipe VI comentó que durante la Conquista de América hubo “mucho abuso”.

Sus declaraciones tomaron fuerza —incluso muchos las consideraron como una disculpa oficial, sin serlo—, porque el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta en 2019 a la Corona española solicitando una disculpa formal por los agravios cometidos durante la Conquista del siglo XVI, petición que ha generado uno de los desencuentros diplomáticos más notorios entre ambos países en tiempos recientes.

El origen del conflicto moderno: la carta de AMLO en 2019

El 1 de marzo de 2019, Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI y al papa Papa Francisco. En el documento solicitó que el Estado español reconociera y pidiera perdón por los abusos cometidos durante la Conquista del imperio mexica, en el siglo XVI.

El mandatario argumentó que la colonización implicó violaciones graves contra los pueblos originarios, desde matanzas hasta la imposición cultural y religiosa. Según explicó en un video difundido entonces, la llamada Conquista fue en realidad una invasión. “La llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz”, afirmó López Obrador al justificar la misiva.

El entonces presidente planteó que el objetivo no era obtener compensaciones económicas, sino reconocer los agravios históricos para lograr una reconciliación simbólica en el marco de dos conmemoraciones clave que México celebraría en 2021:

Los 500 años de la caída de Tenochtitlán

Los 200 años de la independencia de México

La propuesta incluía incluso realizar una ceremonia conjunta entre México y España para cerrar simbólicamente ese capítulo histórico.

La reacción de España: rechazo a juzgar el pasado con valores actuales

La respuesta desde España fue inmediata y contundente. El gobierno encabezado por Pedro Sánchez rechazó la petición y emitió un comunicado en el que expresó su desacuerdo con la postura mexicana.

Las autoridades españolas señalaron que los hechos ocurridos hace cinco siglos no podían juzgarse con criterios contemporáneos y lamentaron que la carta se hiciera pública.

Además, en sectores políticos y mediáticos españoles surgieron críticas que calificaron la iniciativa como un intento de “reescribir la historia” o de alimentar la llamada “leyenda negra” sobre la Conquista.

La polémica se intensificó cuando el contenido de la carta se filtró, lo que detonó una ola de debate tanto en España como en México.

La memoria histórica como eje del debate

El tema no quedó ahí. Durante su gobierno, López Obrador insistió en que la petición no buscaba confrontar a España, sino reconocer un episodio histórico que marcó profundamente la identidad mexicana.

En su argumentación retomó interpretaciones históricas que consideran la Conquista como:

El colapso de civilizaciones mesoamericanas avanzadas

Un proceso de dominación colonial

El origen del mestizaje que hoy define la identidad mexicana

El propio presidente recordó que México también ha pedido perdón por abusos cometidos contra pueblos indígenas después de la independencia, lo que en su opinión debería abrir la puerta a un reconocimiento similar por parte de España.

El conflicto se reaviva con el gobierno de Claudia Sheinbaum

El debate no terminó con el cambio de gobierno en México, ya que la actual presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido la postura de su antecesor y reiterado que España debería ofrecer una disculpa histórica.

La tensión volvió a escalar en 2024 cuando Sheinbaum decidió no invitar al rey Felipe VI a su toma de posesión, lo que provocó la molestia del gobierno español.

En ese contexto, partidos políticos españoles como Vox criticaron duramente la postura mexicana e incluso afirmaron que España no tenía nada por lo que disculparse, defendiendo la Conquista como una “obra civilizatoria”.

Las declaraciones generaron nuevas respuestas desde el gobierno mexicano, que reivindicó la grandeza de civilizaciones como la mexica y la maya.

Un reconocimiento parcial desde España

En medio del debate, algunos funcionarios españoles han mostrado posturas más conciliadoras. En 2025, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares reconoció que durante la Conquista hubo “dolor e injusticia” contra los pueblos originarios.

Un año después, en marzo de 2026, el rey Felipe VI admitió públicamente que durante ese proceso histórico hubo “mucho abuso”, aunque evitó referirse específicamente a México o hablar de una disculpa formal.

El monarca señaló que las leyes impulsadas por la Corona española en su momento buscaban proteger a los pueblos indígenas, aunque reconoció que la realidad histórica mostró numerosos abusos que hoy deben analizarse con objetividad.

Línea del tiempo: momentos clave del conflicto histórico y diplomático

1519 : Hernán Cortés llega al territorio del actual México e inicia la Conquista del imperio mexica.

: Hernán Cortés llega al territorio del actual México e inicia la Conquista del imperio mexica. 1521 : Caída de Tenochtitlán y consolidación del dominio español en el territorio.

: Caída de Tenochtitlán y consolidación del dominio español en el territorio. 1821 : México logra su independencia de España tras más de tres siglos de dominio colonial.

: México logra su independencia de España tras más de tres siglos de dominio colonial. 1 de marzo de 2019 : El presidente Andrés Manuel López Obrador envía una carta al rey Felipe VI solicitando disculpas por los abusos de la Conquista.

: El presidente Andrés Manuel López Obrador envía una carta al rey Felipe VI solicitando disculpas por los abusos de la Conquista. 2019 : El gobierno de Pedro Sánchez rechaza la petición y afirma que los hechos de hace 500 años no deben juzgarse con criterios actuales.

: El gobierno de Pedro Sánchez rechaza la petición y afirma que los hechos de hace 500 años no deben juzgarse con criterios actuales. 2021 : México conmemora los 500 años de la caída de Tenochtitlán y los 200 años de la independencia .

: México conmemora los y los . 2022 : López Obrador anuncia una “pausa” en las relaciones diplomáticas con España.

: López Obrador anuncia una “pausa” en las relaciones diplomáticas con España. 2024 : Claudia Sheinbaum asume la presidencia de México y decide no invitar al rey Felipe VI a su toma de posesión.

: Claudia Sheinbaum asume la presidencia de México y decide no invitar al rey Felipe VI a su toma de posesión. 2025 : El canciller español José Manuel Albares reconoce el “dolor e injusticia” sufridos por pueblos originarios durante la Conquista.

: El canciller español José Manuel Albares reconoce el “dolor e injusticia” sufridos por pueblos originarios durante la Conquista. 16 de marzo de 2026: El rey Felipe VI reflexiona que durante la Conquista hubo “mucho abuso”.

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