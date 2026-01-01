GENERANDO AUDIO...

Denuncian cuerpo de sonorense en refrigerador desconectado. Foto: AFP.

Familiares de un hombre originario de Sonora, quien murió en el accidente del Tren Interoceánico, denunciaron que el cuerpo fue almacenado en un refrigerador desconectado dentro de una funeraria.

El caso fue exhibido en un video que circula en redes sociales, donde los hijos del fallecido documentan las condiciones en las que encontraron el cuerpo de su padre.

De acuerdo con el testimonio, el cuerpo permanecía en el lugar sin refrigeración, lo que habría provocado un avance acelerado en su descomposición.

Denuncian irregularidades en resguardo del cuerpo

En el video, uno de los hijos del fallecido señala directamente a personal de la funeraria y a un representante del Ministerio Público, a quienes responsabiliza por la falta de supervisión en el resguardo de los cuerpos tras el accidente ferroviario.

“Ahorita nos trajo a ver el cuerpo a mi papá. Y nos dice que este congelador estaba prendido. Aquí está el cuerpo de mi papá, por obvias razones no lo puedo destapar. El congelador está apagado”. Testimonio

También denunciaron que fueron enviados a otra funeraria ubicada a varios kilómetros, bajo el argumento de que el cuerpo no se encontraba en ese sitio. La situación generó confusión y retrasos en el proceso de entrega.

“Llegamos allá a la otra funeraria, donde nos dice, que no está aquí, sino en otra funeraria, 17 kilómetros. Se estaban haciendo p3nd3j0s entre los dos”. Testimonio

Promesa de traslado no se cumplió, acusan familiares

Los familiares recordaron que, tras el accidente del Tren Interoceánico, autoridades federales informaron que los cuerpos serían trasladados a sus lugares de origen.

No obstante, denunciaron que tuvieron que acudir personalmente a reclamar el cuerpo y cubrir los gastos funerarios, pese a su condición de víctimas indirectas.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha desmentido oficialmente la denuncia hecha en redes sociales.

