México suma 321 homicidios en tercera semana de enero 2026

Foto: Cuartoscuro

En México se denunciaron 321 homicidios durante la tercera semana de enero 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El estado que lideró las cifras fue Guanajuato con 24 delitos de este tipo.

Durante el fin de semana, en México se cometieron 93 homicidios, de los cuales 46 ocurrieron el sábado 17 de enero, y 47 el domingo 18 de enero.

Cifra de asesinatos por semana en México

Del lunes 12 al domingo 18 de enero de 2026, la SSPC reportó 321 asesinatos, lo que representa una reducción de 5.5% aproximadamente respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 340 delitos de este tipo en el país.

En las fechas citadas, el estado que mayor número de homicidios concentró fue:

Guanajuato: 24 homicidios.

Homicidios por día y estados con más denuncias

12 de enero: 47 homicidios

Michoacán: 7

Guanajuato: 4

Jalisco: 4

13 de enero: 46 homicidios

Baja California: 5

Guanajuato: 4

Chihuahua: 4

14 de enero: 58 homicidios

Sinaloa: 8

Morelos: 5

Guanajuato: 1

15 de enero: 44 homicidios

Colima: 7

Sinaloa: 4

Guanajuato: 1

16 de enero: 33 homicidios

Veracruz: 5

Guanajuato: 3

Michoacán: 3

17 de enero: 46 homicidios

Guanajuato: 6

Chihuahua: 3

Guerrero: 3

18 de enero: 47 homicidios

Jalisco: 6

Guanajuato: 5

Puebla: 3

Total en la semana: 321

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se contabilizan 32 mil 604 homicidios, aproximadamente.

