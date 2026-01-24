SCJN aclara contrato por pintura y retrato de Lenia Batres

GENERANDO AUDIO...

Suprema Corte niega que ministra eligiera monto de su pintura. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que es incorrecta la versión que circuló sobre la “Elaboración del Retrato Vivo de la Ministra Lenia Batres Guadarrama”, y aclaró que la artista a la que se le atribuyó la autoría de lapintura, identificada comoDiana Carolina López López, no es la creadora de la obra.

SCJN niega participación de Lenia Batres en el contrato

Asimismo, el máximo tribunal señaló que la ministra Lenia Batres no participó en ningún momento en la definición del contrato relacionado con la elaboración del retrato, ni en la selección de la artista ni en el establecimiento de los términos administrativos del servicio.

Retrato y pintura, parte de una práctica institucional de la SCJN

El máximo tribunal explicó que la elaboración de retratos no es un servicio exclusivo para un ministro o ministra en particular. Señaló que en las instalaciones de la SCJN se exhiben los retratos de todos los integrantes de la Corte desde el siglo XIX, como parte de una práctica institucional de registro histórico.

Detalles del contrato de la pintura del retrato

La pintura fue contratada mediante un procedimiento de adjudicación directa con clasificación mínima, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Física de la SCJN.

