Sheinbaum resalta descubrimiento arqueológico de la Tumba 10 de Huitzo

Tumba 10 de Huitzo. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el descubrimiento de una tumba zapoteca localizada en los Valles Centrales de Oaxaca, específicamente en el municipio de San Pablo Huitzo, correspondiente al periodo Clásico tardío, fechado alrededor del año 600 de nuestra era.

Resaltó que se trata del hallazgo arqueológico más relevante de la última década en México, esto debido a su extraordinario estado de conservación y a la valiosa información histórica, simbólica y ritual que aporta.

Tumba 10 de Huitzo y su contexto zapoteca

La Tumba 10 de Huitzo cuenta con una arquitectura monumental característica del periodo zapoteca. En la entrada se observa la representación de un búho, figura que en la cultura zapoteca está asociada con la noche y la muerte.

El pico del búho cubre el rostro estucado y pintado de un personaje zapoteca, que podría tratarse del retrato de un antepasado al que estuvo dedicada la tumba. Según la explicación difundida, este personaje habría sido considerado un intercesor entre sus descendientes y las divinidades.

Hallazgo se dio en San Pablo Huitzo, Oaxaca

El descubrimiento se registró en San Pablo Huitzo, municipio ubicado en los Valles Centrales de Oaxaca, una zona reconocida por la presencia de asentamientos prehispánicos. La tumba zapoteca corresponde al periodo Clásico tardío, una etapa que abarca aproximadamente del año 600 al 900 de nuestra era.

Este hallazgo aporta nuevos elementos para el estudio de las prácticas funerarias y la organización social de la cultura zapoteca durante ese periodo histórico.

Resguardo del INAH y trabajos de conservación en Oaxaca

La tumba se encuentra bajo resguardo del Gobierno de México y es atendida por un equipo interdisciplinario del Centro INAH Oaxaca. Especialistas de distintas disciplinas realizan labores de registro, conservación y restauración para preservar el sitio arqueológico.

Además, se llevan a cabo estudios arqueológicos, epigráficos y de antropología física en algunos fragmentos óseos localizados en el interior de la tumba, con el objetivo de obtener mayor información sobre los contextos funerarios y la población zapoteca de la región.

Periodo Clásico tardío y la cultura zapoteca

La cultura zapoteca se desarrolló principalmente en los Valles Centrales de Oaxaca y tuvo una presencia destacada durante el periodo Clásico tardío. Las tumbas construidas en esa época formaban parte de complejos rituales funerarios asociados a personajes de relevancia social dentro de sus comunidades.

El hallazgo de esta tumba zapoteca se suma a otros descubrimientos arqueológicos realizados en la región, aunque, de acuerdo con la información difundida, destaca por su relevancia cronológica y cultural.

Claudia Sheinbaum resalta hallazgo arqueológico

En la conferencia mañanera del viernes 23 de enero, la mandataria federal indicó que el hallazgo arqueológico es algo extraordinario, motivo de orgullo nacional y lo calificó como una muestra del patrimonio histórico de México.

“Es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México por el nivel de conservación e información que aporta. Es una tumba zapoteca del clásico tardío, 600 años de nuestra era y destaca por su arquitectura monumental. Es algo extraordinario, orgullo de los mexicanos, grandeza de México” dijo Sheinbaum Pardo.

Precisó que, de acuerdo con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), este hallazgo fue posible gracias a una denuncia anónima por saqueo realizada en 2025.