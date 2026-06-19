Papás primerizos: ¿Cuántos días de permiso laboral les toca por nacimiento de un hijo?

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Foto: Cuartoscuro

Existen dudas sobre cuántos días otorga una empresa por permiso de paternidad en México ante el nacimiento de un hijo o por la adopción de un menor de edad.

Este permiso no es una prestación opcional de las empresas, sino una obligación legal del empleador. La Ley Federal del Trabajo (LFT) obliga a los patrones a dar a sus trabajadores un permiso con goce de sueldo cuando nace un hijo o cuando adopte a un menor.

¿Cuántos días dan de permiso laboral de paternidad en México?

En la fracción XXVII Bis, el artículo 132 establece cinco días laborales con goce de sueldo para padres por el nacimiento de sus hijos.

Al respecto, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) indica que:

Son cinco días laborables, no naturales

No se cuentan los días de descanso

Aplica en caso de adopción

Si tu patrón te niega el permiso de paternidad, puedes acudir a la Profedet para recibir asesoría y representación jurídica de forma gratuita.

Reforma para ampliar los días del permiso de paternidad en México

En diciembre del 2023, la Cámara de Diputados aprobó con 409 votos a favor una reforma para ampliar el permiso de paternidad a 20 días laborables con goce de sueldo en México.

Incluso, el permiso podía extenderse hasta 30 días si había complicaciones médicas tras el parto.

El dictamen fue turnado al Senado de la República para su votación; sin embargo, la Cámara Alta no ha discutido el tema desde entonces, por lo que la reforma está congelada.

En abril pasado, la diputada de Guerrero, Beatriz Vélez Núñez, presentó un exhorto para que el Senado apruebe la reforma y se avance con la igualdad sustantiva.

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