Alertan por página falsa para tramitar pasaporte mexicano; así estafaron a víctima

Una página falsa que suplantó la identidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) engañó a una mujer que intentaba renovar su pasaporte mexicano. El sitio, con extensión .net, simulaba ser el portal oficial para agendar citas y solicitar pagos; sin embargo, todo era un fraude.

La afectada relató que ingresó a una supuesta web oficial para tramitar su pasaporte y todo parecía real: logotipos del Gobierno, calendario para elegir fecha y sede, e incluso un apartado para ingresar la CURP, que desplegaba automáticamente sus datos personales.

“El tema es que todo se veía idéntico al portal de la Secretaría. Era un clon idéntico. Metías la CURP y aparecían todos tus datos, eso da confianza. A mí me impactó que tienen toda la base de datos de las CURP, ahorita ya metí otras y aparecen todos los datos”. Testimonio de víctima

Página fraudulenta se hace pasar por la SRE

De acuerdo con el testimonio, tras elegir la fecha del trámite, el sistema mostró las opciones de pago, incluida una en tienda de conveniencia. La mujer decidió pagar así para no ingresar sus datos bancarios.

Al acudir a su cita, le informaron que no existía ningún registro a su nombre y que el pago no estaba reflejado en el sistema oficial.

“Me dijeron que no estaba agendada. Les enseñé mi comprobante y no había ningún pago registrado”. Testimonio anónimo

También señaló que, al intentar volver a entrar al portal falso, ya no pudo acceder, pues el sitio bloqueó el ingreso.

SRE informa cómo tramitar el pasaporte sin fraudes

Ante estos casos, la SRE reiteró que el trámite del pasaporte mexicano:

Es personal y gratuito en la asignación de cita

No requiere intermediarios ni agencias

No acepta pagos en tiendas de conveniencia

No recibe efectivo en oficinas

El pago sólo se realiza en bancos autorizados. Además, la cita debe agendarse únicamente en el portal oficial http://citas.sre.gob.mx o al teléfono y WhatsApp 55 89 32 48 27, disponible las 24 horas.

La dependencia pidió no depositar dinero en cuentas personales ni ingresar datos en enlaces enviados por redes sociales o mensajes.

La recomendación es verificar siempre que la dirección electrónica termine en .gob.mx antes de proporcionar información personal.

