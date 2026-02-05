“El pañuelazo”: así roban dinero en cajeros a pensionados del Bienestar

GENERANDO AUDIO...

Una modalidad de fraude a la que se debe poner especial atención en 2026, de acuerdo con autoridades, es el llamado “pañuelazo” o “pañuelo”, que afecta principalmente a adultos mayores beneficiarios de la Pensión Bienestar. En distintos puntos del país se han detectado casos en los que, tras retirar dinero en cajeros automáticos, los delincuentes aprovechan un momento de distracción para despojarlos de su efectivo y dejarlos sin su pensión.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan no detenerse, no aceptar ayuda de personas desconocidas y alejarse de inmediato si se presenta cualquier comportamiento sospechoso alrededor del cajero.

¿Qué es el fraude del “pañuelazo”?

El pañuelazo es una estafa basada en manipulación psicológica. Los delincuentes se acercan a adultos mayores al salir del banco y fingen haber encontrado un paquete con dinero, con la intención de ganarse su confianza y convencerlos de entregar su pensión.

Autoridades advierten que esta práctica se ha detectado en distintos puntos del país y suele repetirse bajo el mismo patrón de engaño. Un ejemplo es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, que hace unos meses alertó en redes sociales sobre esta modalidad de fraude, también conocida como “el fraude del pañuelo”.

Así operan los delincuentes

Vigilan sucursales del Banco del Bienestar para identificar a personas que acaban de retirar su pensión .

para identificar a personas que acaban de . Se acercan a la víctima y muestran un supuesto fajo de billetes envuelto en un pañuelo .

. Proponen “repartir” el dinero y piden a la persona entregar su pensión como garantía .

y piden a la persona entregar su pensión como . Aprovechan el momento del intercambio para huir del lugar .

. Al revisar el pañuelo, la víctima descubre que solo contiene papeles o billetes falsos.

¿Cómo evitar fraudes al cobrar la Pensión Bienestar?

El Banco del Bienestar recomienda a los pensionados:

No aceptar ayuda de personas desconocidas en cajeros automáticos.

No participar en supuestos hallazgos de dinero.

No entregar efectivo ni pertenencias bajo ninguna circunstancia.

Nunca compartir tu NIP ni datos personales.

ni datos personales. Acudir únicamente con personal del banco si necesitas apoyo.

si necesitas apoyo. Desconfiar de llamadas o mensajes: el Banco del Bienestar no solicita información por esos medios .

. Si alguien intenta engañarte, aléjate y llama al 911.

Autoridades insisten en que la mejor prevención es no detenerse y no dialogar, por atractivo que parezca el “trato”.

Otras estafas similares: el fraude del “rollo de billetes”

Además del “pañuelazo” o “pañuelo”, autoridades y usuarios en redes sociales advierten sobre una estafa muy similar que lleva años practicándose: el fraude del rollo de billetes.

En este engaño, una persona se acerca a la víctima y asegura que se le cayó un rollo de dinero, o que pertenece a alguien más, y propone repartirlo. En algunos casos intervienen dos o tres cómplices, quienes distraen o incluso intimidan, mientras otro aprovecha para robar bolsas, carteras o efectivo. También se ha reportado que un vehículo espera cerca para facilitar la huida.

Las autoridades insisten en una regla básica de prevención:

“Nadie que encuentre dinero real lo ofrece ni lo comparte con personas desconocidas“.

