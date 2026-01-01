GENERANDO AUDIO...

Periodistas convocan a marcha nacional. Foto: Shutterstock

Periodistas, comunicadores, estudiantes, influencers y defensores de derechos humanos convocaron a una marcha nacional en defensa de la libertad de expresión, la cual se llevará a cabo este domingo 4 de enero de 2026, en el marco del Día del Periodista.

Bajo el lema “¡No somos terroristas, somos periodistas!”, la movilización, difundida en redes sociales, busca alzar la voz contra la censura, la criminalización del ejercicio periodístico y las agresiones en contra de la prensa. Los organizadores señalan que el objetivo principal es exigir garantías para informar libremente y sin represalias.

¿Cuál será la ruta de la marcha en la CDMX y el resto del país?

En la Ciudad de México (CDMX), la marcha principal partirá del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino, mientras que en el resto del país se realizarán concentraciones en todas las capitales estatales y centros municipales.

Horario de la marcha nacional

La cita es de 9:00 de la mañana a 12:00 del día. Los convocantes hicieron un llamado a participar de forma pacífica y a defender el derecho de la sociedad a estar informada.

