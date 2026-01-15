México apuesta por fortalecer el T-MEC; “revisión ya inició”: Ebrard

GENERANDO AUDIO...

México inicia revisión del T-MEC rumbo a julio. Foto: Cuartoscuro

El proceso de revisión del T-MEC ya inició y México tiene clara su postura: mantener, consolidar y fortalecer el tratado comercial, según el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario explicó que los equipos de negociación de México, Estados Unidos y Canadá ya trabajan y que el plazo clave concluye el 1 de julio, por lo que el tiempo para cerrar acuerdos es limitado.

“Tenemos que terminar el primero de julio, ese es nuestro tiempo. Tenemos un buen diálogo, muy profesional, prácticamente tenemos contacto cada semana”. Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Revisión del T-MEC: objetivos clave de México

Durante su intervención, el titular de Economía detalló que el objetivo central del país es que el T-MEC se mantenga vigente, pero con ajustes que le permitan ser más claro, ágil y funcional para las empresas de la región.

Entre los objetivos de México en la revisión del T-MEC destacan:

Que se mantenga el T-MEC como objetivo estratégico

como objetivo estratégico Fortalecer el sistema de solución de controversias

Lograr reciprocidad o paridad en varios mecanismos

en varios mecanismos Consolidar y fortalecer el tratado para reducir incertidumbre

Ebrard subrayó que el fin último es reducir la incertidumbre en la aplicación del tratado, una preocupación compartida por empresas de los tres países.

Aranceles y reglas claras en el T-MEC

Sobre la posible imposición de aranceles, el secretario de Economía explicó:

“En los Estados Unidos tienen una norma y nosotros también tenemos varias normas que podrían permitir la imposición de aranceles, lo que no es compatible es que se tomen medidas respecto a materias reguladas en el tratado y que no hay una forma expedita de solución”. Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Ebrard destacó el crecimiento del comercio regional y la generación de empleos como los principales logros que México presentará en el documento de revisión.

“Hay que ver nada más los números del crecimiento del comercio entre ambos países y el éxito que se ha tenido en los números de empleos, ahí es el punto de partida, así lo vamos a presentar en el documento”. Marcelo Ebrard, secretario de Economía

