Reconocerán con honoris causa a Annie Pardo, madre de Claudia Sheinbaum

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) otorgará el grado de doctor honoris causa a las doctoras Annie Pardo Cemo y Rosaura Ruiz Gutiérrez, en reconocimiento a sus aportaciones a la ciencia, luego de que el Consejo Universitario aprobara la propuesta presentada por el rector Jesús Madueña Molina.

Aprobación del Consejo Universitario

Durante la última sesión del Consejo Universitario, la Comisión Permanente de Honor y Justicia presentó el dictamen para conceder esta distinción, la máxima que entrega la institución, a personas con méritos excepcionales, trayectoria académica sólida y contribuciones significativas en campos como la ciencia, el arte, la política y la filantropía.

Trayectoria científica de Annie Pardo Cemo

El Consejo Universitario avaló otorgar el doctorado honoris causa a Annie Pardo Cemo, científica e investigadora con una amplia trayectoria como formadora de generaciones de profesionales en Biología, Bioquímica e Investigación. Su labor ha contribuido al fortalecimiento de la capacidad científica de México y ha tenido reconocimiento internacional.

Reconocimiento internacional y rankings

El trabajo de Annie Pardo ha sido reconocido a nivel global. Figura en listados internacionales de personas científicas más citadas y ocupa una posición destacada en el Ranking de Mujeres Investigadoras en Biología Molecular y Celular. De acuerdo con la información presentada ante el Consejo, es considerada entre el 2% de los mejores científicos del mundo y una de las investigadoras más influyentes de México en su especialidad.

Formación académica y experiencia profesional

Annie Pardo es licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM, institución donde también cursó la maestría y el doctorado en Ciencias. Realizó estancias de investigación en institutos de salud y universidades del extranjero y fundó el Laboratorio de Investigación en Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

A lo largo de su carrera se ha desempeñado como profesora investigadora de tiempo completo y profesora emérita, acumulando más de 50 años de trayectoria académica. Además, es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Aportaciones en biopatología pulmonar

Su especialidad es la biopatología pulmonar, en particular el estudio de enfermedades fibrosantes del pulmón, como la fibrosis pulmonar. Su producción científica incluye más de 160 artículos arbitrados, 16 capítulos de libros, 28 artículos en docencia y política científica, así como la coordinación y edición de obras académicas dirigidas a programas de posgrado.

Asimismo, ha impulsado la creación y colaboración con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y con laboratorios especializados en biopatología pulmonar y enfermedades fibrosantes.

Reconocimiento de la UAS

Con este nombramiento, la Universidad Autónoma de Sinaloa reconoce la trayectoria académica, científica y el impacto internacional de Annie Pardo Cemo, madre de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, así como de Rosaura Ruiz Gutiérrez, reiterando su compromiso con el reconocimiento a la excelencia científica.

