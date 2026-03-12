Plan B de reforma electoral: menos regidores y tope al gasto legislativo; esto plantea la propuesta

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum en la mañanera del 12 de marzo. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará el próximo lunes al Congreso su Plan B de reforma electoral, luego de que la iniciativa original no fuera aprobada en la Cámara de Diputados, con el objetivo de reducir privilegios y gasto en congresos locales y municipios del país.

Durante su conferencia matutina de este jueves 12 de marzo, la mandataria explicó que el nuevo planteamiento mantiene el mismo objetivo que la reforma rechazada: disminuir el uso de recursos públicos en estructuras legislativas locales y redirigir esos recursos a las necesidades de la población.

Plan B electoral busca reducir privilegios en congresos locales y municipios

Sheinbaum señaló que el Plan B se enfoca principalmente en reducir privilegios en los congresos locales y en los gobiernos municipales, donde considera que aún existe un alto gasto público.

Entre las propuestas centrales destaca establecer un tope máximo al presupuesto destinado a los congresos locales, así como revisar el gasto del Senado de la República y de los poderes legislativos estatales, además de fortalecer las consultas populares.

Según explicó, los recursos que se ahorren no se retirarían de los estados o municipios, sino que permanecerían en esas entidades para destinarse a proyectos y necesidades de la población.

Reducción de regidores en municipios

Otro de los puntos del Plan B contempla reducir el número de regidores en los municipios, ya que, de acuerdo con la presidenta, algunos ayuntamientos cuentan con estructuras demasiado amplias.

Sheinbaum mencionó ejemplos como:

Acapulco , con 20 regidores

, con Monterrey , con 28 regidores

, con Puebla, con 23 regidores

La mandataria cuestionó si realmente se necesitan tantos cargos municipales y señaló que los costos no sólo incluyen salarios, sino también el entorno administrativo y apoyos adicionales.

De acuerdo con su planteamiento, establecer límites al número de regidores permitiría liberar recursos para obra pública en los municipios.

Ahorro estimado de hasta 4 mil millones de pesos

Sheinbaum aseguró que la reducción de presupuestos legislativos locales y del número de regidores podría generar un ahorro cercano a 4 mil millones de pesos.

Estos recursos, dijo, se destinarían a atender las necesidades de la población en estados y municipios, especialmente en proyectos de infraestructura y servicios.

Revocación de mandato y envío de la propuesta

La presidenta también mencionó que otra de las propuestas es modificar el periodo para realizar la revocación de mandato, para que pueda llevarse a cabo en el tercer o cuarto año del gobierno, ya que actualmente solo se permite en el cuarto año.

Sheinbaum reiteró que la propuesta será enviada el lunes 16 de marzo al Congreso, una vez que concluya la redacción final del documento.

Reforma electoral rechazada en San Lázaro

La iniciativa original de reforma electoral, que no fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, contemplaba cuatro ejes principales:

Cambios en la representación proporcional del Congreso de la Unión

Reducción del gasto operativo y financiamiento de partidos

Mayor fiscalización de recursos de los partidos políticos

Fortalecimiento de mecanismos democráticos

Entre las medidas planteadas también se incluían regular el uso de inteligencia artificial en campañas, prohibir bots en redes sociales, reducir tiempos en radio y televisión durante procesos electorales y prohibir el nepotismo y la reelección inmediata a partir de 2030.

Sheinbaum: si no se aprueba el Plan B “no pasa nada”

La presidenta aseguró que su objetivo es cumplir con el compromiso de reducir privilegios en el uso de recursos públicos, aunque el Congreso no apruebe la propuesta.

“Si no pasa, tampoco pasa nada. Pero nosotros tenemos un mandato y una convicción”, afirmó.

El Plan B de la reforma electoral, sostuvo, busca mantener el objetivo de disminuir privilegios en las estructuras políticas y redirigir recursos públicos a las necesidades de la población.

