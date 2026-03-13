Rosa Icela Rodríguez, titular de Sebog, encargada de lograr apoyo del PT y PVEM al Plan B de la reforma electoral

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Rosa Icela Rodríguez. Foto: Cuartoscuro

Tras el rechazo de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, es la encargada de dialogar con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para buscar su respaldo al Plan B, informó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena.

“Está platicando la secretaria de Gobernación con el PT y con el Partido Verde, para buscar un consenso, para buscar un acuerdo amplio y lograr el acompañamiento de los tres: Morena, PT y Partido Verde”, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, Cámara de Diputados

De acuerdo con Monreal Ávila, este viernes por la mañana estuvo en una reunión en Gobernación para revisar los avances de la nueva propuesta presidencial, a la que asistió también el coordinador morenista en el Senado, Ignacio Mier.

Ricardo Monreal rechazó las críticas del coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, de que el Plan B de la reforma electoral pretende una República centralista que interviene en la vida política de los estados y municipios.

“Rechazo cualquier tendencia al centralismo. La presidenta es federalista y es republicana. Recuerden que quien modifica la Constitución es el Congreso de la Unión, el Constituyente Permanente, incluyendo los Congresos locales, y es la supremacía constitucional, y eso no centraliza, al contrario, respeta el federalismo”, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en Cámara de Diputados

Insistió en que el Plan B de la reforma electoral no viola la autonomía de los municipios, contemplada en el artículo 115 Constitucional.

“No, no hay una violación al 115 porque finalmente se deja al 115 plenamente intocado, en libertad, simplemente se inscribe y se introduce un principio de austeridad y de ajuste y límites a los excesos que están distorsionados”, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en Cámara de Diputados

Finalmente, Ricardo Monreal afirmó que desconoce qué día podría ser enviado el Plan B de la reforma electoral.

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