Impulsan Plan de Justicia para comunidades afromexicanas en Guerrero y Oaxaca

Plan de Justicia del Pueblo Afromexicano de Guerrero y Oaxaca. Foto: Especial

Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y Claudia Morales Reza, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), encabezaron la Segunda Asamblea del Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Afromexicano de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, a fin de definir y consolidar las acciones prioritarias a implementar en 2026.

Ante representantes de las 318 comunidades afromexicanas que integran este Plan de Justicia y Desarrollo, los titulares de ambas dependencias afirman que este Plan de Justicia se encuentra dentro del Programa “General Lázaro Cárdenas del Río”, con una cobertura territorial que contempla 15 municipios del estado de Guerrero y 15 del estado de Oaxaca; 318 comunidades afromexicanas, con un total de 96 mil 161 personas beneficiadas.

Al hacer la inauguración formal, la presidenta del Conapred enfatizó que hoy se dialoga y se construyen acuerdos, para dar paso a acciones concretas que reconocen la historia y respetan la identidad.

A fin de saldar la deuda histórica con los pueblos afromexicanos, este Plan de Justicia avanza con hechos concretos en atención a las 484 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de los Pueblos Indígenas en su carácter de sujetos de derecho público.

El director general del INPI destacó que el Catálogo es un instrumento vivo que está en permanente actualización, el cual fue construido desde el trabajo en territorio, “no desde las oficinas, hemos salido a recorrer las comunidades, a entrevistar a las autoridades”, afirmó.

Destacó que otro avance fundamental es la asignación del recurso público a través del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social en su componente indígena y afromexicano, en el que se asignó, en el año 2025, un total de 134 millones 618 mil pesos a 310 comunidades afromexicanas, tanto en la costa chica de Guerrero como en Oaxaca. También resaltó la ampliación y modernización de la carretera costera de San Marcos a Cuajinicuilápam que permite mejorar la conectividad en beneficio de las comunidades afromexicanas tanto de Oaxaca como de Guerrero.

Asimismo, la creación de la primera Universidad Afromexicana, como un logro por el reconocimiento del pueblo negro afromexicano para brindar educación universitaria a jóvenes de Oaxaca y Guerrero a fin de frenar la migración y deserción escolar y la asignación de la primera concesión para prestar servicio de radiodifusión de uso social a favor del pueblo afromexicano.

