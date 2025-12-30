GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

En México, las vacaciones son un derecho laboral que permite a las personas trabajadoras descansar con goce de sueldo tras cumplir un periodo determinado de servicio, conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Desde 2023, con la reforma conocida como “vacaciones dignas”, las personas trabajadoras tienen derecho a más días de descanso, los cuales aumentan de manera progresiva conforme se acumulan los años de servicio en una empresa.

¿Cuántos días de vacaciones corresponden de acuerdo con la antigüedad?

De acuerdo con la LFT, toda persona trabajadora con más de un año de servicios continuos tiene derecho a vacaciones pagadas que no pueden ser inferiores a 12 días laborables. Este periodo aumenta en dos días por cada año subsecuente de servicio, hasta llegar a 20 días en el quinto año.

De acuerdo con la ley, los días de vacaciones se otorgan de la siguiente manera:

1 año: 12 días

2 años: 14 días

3 años: 16 días

4 años: 18 días

5 años: 20 días

A partir del sexto año de servicios, el periodo vacacional aumenta en dos días por cada cinco años trabajados:

De 6 a 10 años: 22 días

De 11 a 15 años: 24 días

De 16 a 20 años: 26 días

De 21 a 25 años: 28 días

Este esquema aplica para todos los trabajadores sujetos a la LFT, independientemente del sector, siempre que exista una relación laboral formal.

¿Cómo se pagan las vacaciones?

La ley establece que el periodo vacacional debe pagarse con el salario íntegro del trabajador. Además, el patrón está obligado a otorgar una prima vacacional no menor al 25% sobre el salario correspondiente a los días de descanso.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que este derecho es irrenunciable y debe otorgarse dentro de los seis meses posteriores al cumplimiento del año laboral correspondiente.

Prohibición de pagar vacaciones con dinero

La ley también establece que las vacaciones no pueden ser sustituidas por una compensación económica, salvo en los casos de terminación de la relación laboral.

En caso de que la relación laboral termine antes de que el trabajador cumpla un año de servicio, este tiene derecho a una remuneración proporcional de los días de vacaciones generados hasta esa fecha.