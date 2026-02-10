PT rechaza versiones de ruptura por reforma electoral
La vicecoordinadora del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Geovanna Bañuelos, rechazó versiones sobre una presunta ruptura en el diálogo con el gobierno federal en torno a la reforma electoral, y aseguró que las negociaciones se mantienen activas.
La legisladora subrayó que el PT continúa participando de manera permanente en la mesa de trabajo junto con las demás fuerzas del movimiento, con el objetivo de construir una propuesta formal antes de que concluya febrero.
PT mantiene diálogo activo sobre la reforma electoral
“No, es verdad. Estamos instalados de manera permanente en una mesa de trabajo. Se van a reanudar los trabajos el día de mañana a la una de la tarde”, señaló Bañuelos.
Indicó que existe disposición de las fuerzas políticas involucradas para avanzar en un acuerdo legislativo.
“Ahora, nosotros celebramos, estamos la representación de los tres partidos políticos trabajando con muy buena voluntad de poder cumplir con la encomienda de que antes de que concluya el mes de febrero puedan todas y todos ustedes conocer una propuesta formal”, agregó.
Descarta ruptura del PT con Morena
Geovanna Bañuelos descartó cualquier quiebre con Morena y sostuvo que, aunque hay diferencias, ningún tema está cerrado dentro de la discusión legislativa.
“No, no hay ruptura, no hay ruptura ni habrá. Bueno, hay debate, por supuesto, hay debate. Hay puntos de vista diversos, es normal, es rico incluso”, expresó.
La vicecoordinadora del PT en el Senado subrayó que el intercambio de posturas fortalece el proceso legislativo.
“Creo eso para que podamos tener un producto legislativo con una visión mucho más integral del interés de todas las fuerzas políticas; en principio las de nuestro movimiento, pero nosotros queremos que se someta como debe de ser a consideración de todas las fuerzas”, concluyó.
