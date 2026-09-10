INE inicia proceso electoral rumbo al 6 de junio de 2027; “no hay resultado seguro”: Taddei

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INE arranca proceso electoral rumbo a 2027. Foto: UnoTV

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio este 10 de septiembre al Proceso Electoral 2026-2027, rumbo a la jornada del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán más de 19 mil cargos en 31 entidades del país. La ceremonia cívica de arranque contó con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Durante el acto realizado en la explanada principal de la sede central del INE, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, señaló que el organismo electoral no organiza elecciones para una fuerza política o actor en particular, sino que su trabajo tiene como destinataria a la ciudadanía.

Taddei: INE no organiza elecciones para partidos

Con la secretaria de Gobernación a su lado derecho, Guadalupe Taddei afirmó que el trabajo del órgano electoral debe mantenerse enfocado en la ciudadanía y no en los intereses de partidos políticos o actores electorales.

La consejera presidenta sostuvo:

“Quiero ser muy puntual con lo siguiente: el INE no organiza elecciones para sí mismo, ni para los partidos, además de para los actores políticos. Todo nuestro trabajo tiene un destinatario: la ciudadanía”.

El mensaje fue pronunciado durante la ceremonia con la que comenzó formalmente el Proceso Electoral 2026-2027. En ella, también estuvieron integrantes del Consejo General del INE, representantes de partidos políticos y representantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Elecciones 2027: nadie tiene asegurado el resultado

En su intervención, Taddei Zavala también se refirió a la jornada electoral del 6 de junio de 2027. Afirmó que ninguna fuerza política tiene garantizado de antemano el resultado.

La consejera presidenta indicó que las diferencias políticas no deben colocarse por encima de las instituciones y señaló que, llegado el momento, corresponderá a las y los mexicanos tomar la decisión mediante el voto.

“Que nadie tiene asegurado de antemano el resultado, que ninguna diferencia política tiene que colocarse por encima de las instituciones y que, llegado el momento, la decisión corresponda a las y los mexicanos”, dijo la funcionaria.

De esta manera, el INE inició los trabajos correspondientes al proceso electoral que tendrá su jornada principal el 6 de junio de 2027.

¿Qué cargos se elegirán el 6 de junio de 2027?

De acuerdo con la información presentada durante el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, en la jornada del próximo año se renovarán 19 mil 609 cargos en 31 entidades.

Entre los puestos que estarán en disputa se encuentran:

500 diputaciones federales

17 gubernaturas

31 congresos locales

18 mil 57 cargos en ayuntamientos

437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías

El proceso contempla así elecciones federales y locales, con miles de cargos que serán definidos mediante el voto ciudadano.

INE inicia proceso rumbo a las elecciones de 2027

Además, el arranque del Proceso Electoral 2026-2027 ocurrió mediante una ceremonia cívica en la sede central del Instituto Nacional Electoral, con la participación de autoridades electorales, representantes de partidos y del Tribunal Electoral.

La jornada electoral está programada para el 6 de junio de 2027, fecha en la que la ciudadanía acudirá a las urnas para participar en la renovación de los cargos federales y también locales contemplados en el proceso.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei destacó también que el resultado de la elección no está definido de antemano y que la decisión final corresponde a las y los mexicanos.

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