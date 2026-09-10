Cuidar grado de inversión y reducir déficit: las propuestas del CCE ante el Paquete Económico 2027

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Amador Zamora, secretario de Hacienda, y la presidenta Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

Tras la presentación del Paquete Económico 2027 del Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió mantener el grado de inversión de México, reducir gradualmente el déficit público y desacelerar el crecimiento de la deuda, además de generar condiciones para que la economía crezca a un ritmo mayor.

El organismo empresarial reconoció avances hacia unas finanzas públicas sostenibles, al considerar que esto puede generar estabilidad económica y mejores condiciones para invertir y crear empleos formales.

CCE pide gasto público eficiente y soluciones para empresas del Estado

Ante el Paquete Económico 2027, el CCE señaló que es necesario asegurar un ejercicio eficiente del gasto público y encontrar soluciones estructurales para las empresas del Estado.

También planteó ampliar la base de contribuyentes, fortalecer la formalidad y combatir la evasión fiscal y las redes de facturación falsa.

El objetivo, señaló el organismo, es que quienes actualmente no cumplen con sus obligaciones fiscales paguen los impuestos que les corresponden.

Empresarios piden evaluar impacto de medidas de ingresos

En materia de ingresos, el CCE consideró útil continuar con el diálogo técnico y evaluar el impacto de las medidas propuestas para buscar que sus efectos sean equitativos.

Para apoyar la inversión y el crecimiento económico, el organismo también pidió reglas claras, seguridad y certidumbre fiscal, además de acceso a energía y agua, elementos que, de acuerdo con el CCE, demanda la inversión nacional y extranjera.

CCE destaca incentivos para las PyMEs

El Consejo Coordinador Empresarial reconoció que el Paquete Económico 2027 contemple incentivos para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), a las que calificó como fundamentales para la actividad económica y para la generación del 70% del empleo en el país.

Comunicado / CCE: es prioritario mantener el grado de inversión con crecimiento económico sostenido y un gasto público responsablehttps://t.co/Ob1fe3twTe pic.twitter.com/ytR8UDQPHp — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) September 10, 2026

El organismo también valoró el acuerdo de mantener el diálogo con el Gobierno para evaluar los impactos de las medidas y proponer los ajustes que sean necesarios mediante un mecanismo formal de seguimiento.

Gobierno y empresas buscan impulsar crecimiento económico

El CCE señaló que existe un objetivo común entre el Gobierno y el sector empresarial: aumentar el crecimiento económico y proteger el bienestar de los mexicanos.

Para ello, planteó priorizar el gasto social en salud y educación, así como la inversión en infraestructura.

De acuerdo con el organismo empresarial, este entendimiento manda una señal de confianza dentro y fuera del país, al mostrar que México puede construir acuerdos y actuar con responsabilidad frente a un entorno económico complejo.

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