Elecciones en México 2027: ¿Qué estados cambiarán de gobernador en 2027 y qué partidos gobiernan actualmente?

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Elecciones 2027: 17 estados de México renovarán gobernador. Foto: Cuartoscuro

Las elecciones 2027 renovarán las gubernaturas de 17 estados de México el próximo 6 de junio de 2027, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE). Las entidades que tendrán cambio de gobierno son:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

De las 17 entidades que acudirán a las urnas para elegir a su próximo gobernador, 12 son gobernadas actualmente por Morena, tres por el PAN, una por Movimiento Ciudadano y una por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

¿Qué estados tendrán elecciones para gobernador en 2027?

Esta es la lista de las entidades que renovarán su gubernatura, junto con quien encabeza actualmente el Poder Ejecutivo estatal y el partido al que pertenece:

Estado Gobernador/a actual Partido Aguascalientes María Teresa Jiménez Esquivel PAN Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda Morena Baja California Sur Víctor Manuel Castro Cosío Morena Campeche Layda Sansores San Román Morena Chihuahua María Eugenia Campos Galván PAN Colima Indira Vizcaíno Silva Morena Guerrero Evelyn Salgado Pineda Morena Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla Morena Nayarit Miguel Ángel Navarro Quintero Morena Nuevo León Samuel Alejandro García Sepúlveda Movimiento Ciudadano Querétaro Mauricio Kuri González PAN Quintana Roo María Elena Lezama Espinosa Morena San Luis Potosí José Ricardo Gallardo Cardona PVEM Sinaloa Graciela Domínguez Nava, gobernadora interina Morena Sonora Alfonso Durazo Montaño Morena Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros Morena Zacatecas David Monreal Ávila Morena

La configuración partidista de estas 17 entidades coincide con los registros disponibles sobre los gobiernos estatales actuales. En el caso de Sinaloa, existe una particularidad: Rubén Rocha Moya solicitó licencia y, desde el 2 de mayo de 2026, Yeraldine Bonilla Valverde ocupó la gubernatura de manera interina, para después pasarle el mando a Graciela Domínguez Nava el 25 de agosto del 2026. El Congreso local aprobó su nombramiento para ejercer el cargo durante la separación del gobernador constitucional.

¿Qué partidos gobiernan los estados que tendrán elección en 2027?

Morena concentra la mayor cantidad de gubernaturas que serán renovadas en 2027, con 12: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

El PAN tiene actualmente tres de las entidades que acudirán a las urnas: Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro. Mientras tanto, Movimiento Ciudadano gobierna Nuevo León y el PVEM encabeza el gobierno de San Luis Potosí.

El proceso tendrá relevancia para la distribución política de los gobiernos estatales, debido a que la jornada concentrará elecciones en entidades con administraciones de distintos partidos.

¿Cuándo serán las elecciones para gobernador en 2027?

La elección de gobernador en 2027 será el domingo 6 de junio, fecha establecida para la jornada electoral federal y concurrente. Ese día también se renovarán las 500 diputaciones federales, además de congresos locales y ayuntamientos en las entidades donde corresponda.

El calendario electoral contempla que las precampañas federales comiencen el 4 de enero de 2027 y concluyan el 12 de febrero. El registro de candidaturas está previsto entre el 22 de marzo y el 3 de abril, mientras que las campañas federales se desarrollarán del 4 de abril al 2 de junio.

En el ámbito local, cada organismo electoral estatal establecerá los detalles correspondientes conforme a su legislación y calendario.

¿Cuántas gubernaturas estarán en juego en 2027?

En total serán 17 gubernaturas, por lo que más de la mitad de las entidades que actualmente son gobernadas por Morena tendrán renovación en este proceso. También habrá cambio de titular del Ejecutivo en los tres estados gobernados por el PAN que participan en esta elección, además de Nuevo León y San Luis Potosí.

La jornada será relevante también porque permitirá conocer si los partidos que actualmente gobiernan esas entidades mantienen el Poder Ejecutivo estatal o si se produce una alternancia.

El INE señala que el proceso electoral 2026-2027 contempla, además de las 17 gubernaturas, la renovación de 500 diputaciones federales, 31 congresos locales y diversos cargos municipales. En conjunto, se trata de una elección concurrente que involucrará a miles de cargos de elección popular.

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