Elecciones en México 2027: ¿Qué estados cambiarán de gobernador en 2027 y qué partidos gobiernan actualmente?
Las elecciones 2027 renovarán las gubernaturas de 17 estados de México el próximo 6 de junio de 2027, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE). Las entidades que tendrán cambio de gobierno son:
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chihuahua
- Colima
- Guerrero
- Michoacán
- Nayarit
- Nuevo León
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tlaxcala
- Zacatecas
De las 17 entidades que acudirán a las urnas para elegir a su próximo gobernador, 12 son gobernadas actualmente por Morena, tres por el PAN, una por Movimiento Ciudadano y una por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
¿Qué estados tendrán elecciones para gobernador en 2027?
Esta es la lista de las entidades que renovarán su gubernatura, junto con quien encabeza actualmente el Poder Ejecutivo estatal y el partido al que pertenece:
|Estado
|Gobernador/a actual
|Partido
|Aguascalientes
|María Teresa Jiménez Esquivel
|PAN
|Baja California
|Marina del Pilar Ávila Olmeda
|Morena
|Baja California Sur
|Víctor Manuel Castro Cosío
|Morena
|Campeche
|Layda Sansores San Román
|Morena
|Chihuahua
|María Eugenia Campos Galván
|PAN
|Colima
|Indira Vizcaíno Silva
|Morena
|Guerrero
|Evelyn Salgado Pineda
|Morena
|Michoacán
|Alfredo Ramírez Bedolla
|Morena
|Nayarit
|Miguel Ángel Navarro Quintero
|Morena
|Nuevo León
|Samuel Alejandro García Sepúlveda
|Movimiento Ciudadano
|Querétaro
|Mauricio Kuri González
|PAN
|Quintana Roo
|María Elena Lezama Espinosa
|Morena
|San Luis Potosí
|José Ricardo Gallardo Cardona
|PVEM
|Sinaloa
|Graciela Domínguez Nava, gobernadora interina
|Morena
|Sonora
|Alfonso Durazo Montaño
|Morena
|Tlaxcala
|Lorena Cuéllar Cisneros
|Morena
|Zacatecas
|David Monreal Ávila
|Morena
La configuración partidista de estas 17 entidades coincide con los registros disponibles sobre los gobiernos estatales actuales. En el caso de Sinaloa, existe una particularidad: Rubén Rocha Moya solicitó licencia y, desde el 2 de mayo de 2026, Yeraldine Bonilla Valverde ocupó la gubernatura de manera interina, para después pasarle el mando a Graciela Domínguez Nava el 25 de agosto del 2026. El Congreso local aprobó su nombramiento para ejercer el cargo durante la separación del gobernador constitucional.
¿Qué partidos gobiernan los estados que tendrán elección en 2027?
Morena concentra la mayor cantidad de gubernaturas que serán renovadas en 2027, con 12: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
El PAN tiene actualmente tres de las entidades que acudirán a las urnas: Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro. Mientras tanto, Movimiento Ciudadano gobierna Nuevo León y el PVEM encabeza el gobierno de San Luis Potosí.
El proceso tendrá relevancia para la distribución política de los gobiernos estatales, debido a que la jornada concentrará elecciones en entidades con administraciones de distintos partidos.
¿Cuándo serán las elecciones para gobernador en 2027?
La elección de gobernador en 2027 será el domingo 6 de junio, fecha establecida para la jornada electoral federal y concurrente. Ese día también se renovarán las 500 diputaciones federales, además de congresos locales y ayuntamientos en las entidades donde corresponda.
El calendario electoral contempla que las precampañas federales comiencen el 4 de enero de 2027 y concluyan el 12 de febrero. El registro de candidaturas está previsto entre el 22 de marzo y el 3 de abril, mientras que las campañas federales se desarrollarán del 4 de abril al 2 de junio.
En el ámbito local, cada organismo electoral estatal establecerá los detalles correspondientes conforme a su legislación y calendario.
¿Cuántas gubernaturas estarán en juego en 2027?
En total serán 17 gubernaturas, por lo que más de la mitad de las entidades que actualmente son gobernadas por Morena tendrán renovación en este proceso. También habrá cambio de titular del Ejecutivo en los tres estados gobernados por el PAN que participan en esta elección, además de Nuevo León y San Luis Potosí.
La jornada será relevante también porque permitirá conocer si los partidos que actualmente gobiernan esas entidades mantienen el Poder Ejecutivo estatal o si se produce una alternancia.
El INE señala que el proceso electoral 2026-2027 contempla, además de las 17 gubernaturas, la renovación de 500 diputaciones federales, 31 congresos locales y diversos cargos municipales. En conjunto, se trata de una elección concurrente que involucrará a miles de cargos de elección popular.
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