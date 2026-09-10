INE defiende nuevo tono lila como parte de su identidad institucional

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Foto: Cuartoscuro.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, rechazó que el uso de diferentes tonos de lila en la nueva identidad institucional del organismo electoral implique un vínculo con algún partido político o gobierno.

Luego de encabezar la ceremonia cívica con motivo del inicio del Proceso Electoral 2026-2027, Taddei Zavala defendió la decisión de la Junta General Ejecutiva de aprobar un nuevo manual de identidad institucional.

INE explica por qué eligió el color lila

Ante cuestionamientos sobre el parecido entre el nuevo color institucional y el utilizado por el Gobierno de la Ciudad de México, la consejera presidenta explicó que el lila forma parte de las paletas de colores que el organismo ya había utilizado.

“Asumir el color lila es el resultado de haber perdido el rosa, primero hay que decirlo y está dentro de las paletas de color que hemos estado manejando, el lila, el azul marino, gris, beige, blanco”, señaló Taddei.

Desde 2014, el INE utilizó el rosa mexicano como parte de su identidad institucional. Con el nuevo Manual de Identidad Institucional, el organismo también estableció restricciones para que agrupaciones políticas no utilicen los colores institucionales.

Manual busca evitar uso de colores del INE por partidos

Guadalupe Taddei explicó que el manual permitirá establecer formalmente los colores que corresponden al organismo electoral y evitar que una organización política que posteriormente se convierta en partido pueda utilizarlos.

“Esto nos permitirá contar con las posibilidades de en verdad registrar este manual en donde tengamos que registrarlo para que jamás nos vuelva a ocurrir que alguna organización que se convierte en partido político, en el camino de esas posibilidades, pueda usar el color que institucionalmente haya establecido esta Junta General que es el que está contenido en el mismo manual”, afirmó.

De esta manera, el INE busca que los colores establecidos en su nueva identidad institucional no sean utilizados por organizaciones políticas que aspiren a convertirse en partidos.

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