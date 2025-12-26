A la cima del país, así se forman los paracaidistas montañistas del Ejército

GENERANDO AUDIO...

Paracaidistas montañistas del Ejército Mexicano culminaron su entrenamiento de alta montaña al alcanzar la cima del Pico de Orizaba, la montaña más alta del país. Antes del ascenso final, los militares realizaron un acto de fe y emprendieron la caminata que representa la prueba más exigente de un curso que duró dos meses y medio, enfocado en operaciones de búsqueda y rescate en condiciones extremas.

Durante su preparación, los participantes escalaron montañas como el Pico del Águila, la Mujer Dormida (Iztaccíhuatl) y el Nevado de Toluca, donde recibieron adiestramiento físico, técnico y de sanidad. Los instructores explicaron que el objetivo es capacitar al personal para realizar rescates rápidos y seguros, aplicar primeros auxilios y evacuar heridos dentro de la llamada “hora dorada”, incluso mediante apoyo aéreo.

En esta edición del curso participaron 34 militares, incluidos elementos de países latinoamericanos, apoyados por nueve instructores y un coordinador. Para reducir riesgos, los ejercicios de rescate se realizan en zonas más seguras, mientras que la misión principal es hacer cumbre y regresar sin incidentes. La formación refuerza la idea de que la montaña no se conquista, se respeta, y que llegar a la cima requiere preparación, trabajo en equipo y disciplina.

