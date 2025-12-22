Venció el plazo del aguinaldo: qué hacer para reclamar si no te lo pagaron

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La fecha límite para pagar el aguinaldo se cumplió el pasado 20 de diciembre, por lo que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) puso a disposición información importante para todos aquellos trabajadores que tenían derecho a cobrarlo y no se cubrió el monto correspondiente.

¿Qué pasa si no recibí el aguinaldo?

La Profedet reiteró que el aguinaldo es un derecho laboral irrenunciable y obligatorio para los empleadores, conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT); por ello, la dependencia federal puso a disposición servicios gratuitos de orientación, asesoría y defensa legal, con el fin de garantizar el pago correcto y oportuno de esta prestación.

Para atender dudas o iniciar una queja, la Profedet ofrece atención gratuita en:

Oficina central: Avenida Dr. José María Vértiz 211, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Avenida Dr. José María Vértiz 211, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX Oficinas estatales: bit.ly/OFICINAPROFEDET

bit.ly/OFICINAPROFEDET Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales (CISSEL): 079, línea del Gobierno de México

Además, las personas trabajadoras pueden consultar las preguntas frecuentes sobre el aguinaldo 2025 en el sitio oficial:

https://www.gob.mx/profedet/documentos/preguntas-frecuentes-aguinaldo-2025

Actualmente, la Profedet brinda orientación, asesoría, representación jurídica y promueve mecanismos alternativos de solución de conflictos laborales, con el objetivo de reducir tiempos de resolución y fomentar acuerdos voluntarios que protejan los derechos de las personas trabajadoras.

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?

El pago del aguinaldo corresponde a todas las personas trabajadoras que se rijan por la LFT, entre ellas:

Personal de base y de confianza

Trabajadores sindicalizados

Personal por obra o tiempo determinado

Trabajadores por temporada o tiempo indeterminado

Personas sujetas a prueba o capacitación inicial

Trabajadores eventuales, comisionistas, agentes de comercio, vendedores y similares

Incluso quienes no hayan cumplido un año de servicio tienen derecho a recibir la parte proporcional del aguinaldo, conforme al tiempo laborado, sin importar si continúan o no trabajando al momento del pago.

¿Cuánto aguinaldo corresponde por ley?

De acuerdo con el artículo 87 de la LFT, el aguinaldo equivale como mínimo a 15 días de salario, aunque puede ser mayor si así lo establece el contrato individual o colectivo de trabajo, o por acuerdo con el empleador.

La Profedet subrayó que el aguinaldo debe pagarse en efectivo, cheque, depósito o transferencia bancaria, y no puede sustituirse por vales, mercancía u otras formas de pago.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.