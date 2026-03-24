SAT cancela donativos a 113 ONG; Amnistía Internacional advierte impacto a derechos

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AI afirma que exiete tendencia de “Leyes Anti-ONG’s”. Foto: Cuartoscuro

La organización Amnistía Internacional advirtió sobre el impacto en derechos humanos tras la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de cancelar la autorización para recibir donativos deducibles a 113 organizaciones civiles en México.

De acuerdo con el organismo, la medida no es un trámite administrativo menor, sino una acción que reduce directamente la capacidad operativa de las ONG, afectando su labor en comunidades vulnerables y en la defensa de derechos.

Amnistía Internacional advierte impacto en derechos humanos tras medida del SAT

De acuerdo con Amnistía Internacional, la cancelación de donativos deducibles podría traducirse en menores recursos para organizaciones que trabajan en atención a víctimas y documentación de abusos.

El organismo indicó que estas organizaciones realizan tareas como:

Defensa de derechos humanos

Acompañamiento legal

Atención a violencia de género

Protección de comunidades y territorios

Advirtió que limitar su financiamiento afecta su capacidad de respuesta en estos ámbitos.

SAT retira autorización a 113 ONG para recibir donativos deducibles

La medida implica que las organizaciones afectadas ya no podrán ofrecer deducciones fiscales a donantes, lo que reduce incentivos para recibir recursos privados.

Amnistía Internacional señaló que esta decisión se da en un contexto donde las organizaciones civiles ya enfrentan cargas administrativas y requisitos regulatorios elevados, lo que complica su operación.

Organismo alerta por tendencia regional contra organizaciones civiles

El organismo internacional indicó que este tipo de acciones se enmarca en una tendencia en América donde gobiernos impulsan regulaciones que incrementan el control sobre organizaciones civiles.

Señaló que estas medidas pueden limitar el trabajo de vigilancia, documentación y acompañamiento que realizan las ONG.

ONG advierten efectos en atención a víctimas y vigilancia ciudadana

Amnistía Internacional subrayó que las organizaciones civiles cumplen un papel en la documentación de abusos y exigencia de rendición de cuentas, por lo que su debilitamiento podría tener efectos en el acceso a la justicia.

Hasta el momento, el SAT no ha detallado públicamente los motivos específicos de la cancelación en cada caso.

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