Carroza llega al Centro Federal Pericial Forense en CDMX, donde se encuentra el cuerpo del “Mencho”

Llega carroza por cuerpo del "Mencho".

Una carroza fúnebre llegó este martes al Centro Federal Pericial Forense en la Ciudad de México, donde se encuentra el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido el domingo pasado en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo de fuerzas federales.

El líder criminal se escondía en el exclusivo Tapalpa Country Club. Intentó huir al notar la presencia de las autoridades, fue herido de muerte y, mientras era trasladado para recibir atención médica, perdió la vida.

Carroza fúnebre llega por cuerpo del “Mencho” en CDMX

La presencia de la carroza fúnebre en el Centro Federal Pericial Forense ha generado expectativa sobre el posible traslado del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál será el destino final de los restos del líder del CJNG. Tampoco si la carroza fúnebre llegó por él.

Anteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identificación genética del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, tras ser abatido en el operativo federal realizado el domingo 22 de febrero en Jalisco. Lo que indica que podrían el arribo de la carroza al Centro Federal Pericial Forense, sería para retirar los restos del “Mencho“

Operativo en Aguililla, Michoacán, de donde es originario el “Mencho”

En paralelo, la cabecera municipal de Aguililla, Michoacán, se mantiene bajo un fuerte dispositivo de seguridad ante la posibilidad de que el cuerpo sea sepultado en esa región.

Elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano resguardan la zona con unidades blindadas y dos helicópteros que sobrevuelan el área.

Se ha especulado que los restos podrían llegar al poblado de Naranjo de Chila, lugar donde nació el “Mencho” y al que intentó regresar en varias ocasiones.

Hasta ahora, no se reporta una situación crítica. Sin embargo, en las orillas de la carretera permanecen unidades calcinadas que bloquean la vialidad.

Los negocios han comenzado a reabrir de forma gradual, pero las clases continúan suspendidas en la zona.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente mientras se define el destino final del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes.

