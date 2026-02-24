Embajador de EE.UU. se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional, a dos días de la caída del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Llega Gabinete de Seguridad a Palacio Nacional. Foto: Julio Sánchez|Ilustrativa

El Gabinete de Seguridad y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Jonhson, se reunieron en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la tarde de este martes, dos días después del operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido el pasado domingo y cuyos restos ya fueron identificados por la Fiscalía General de la República (FGR).

En el operativo en el que murió el líder del cártel participó con información de inteligencia autoridades de Estados Unidos.

¿Quiénes estuvieron presentes en la reunión en Palacio Nacional?

Además del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Jonhson, hasta Palacio Nacional arribaron también varios funcionarios del Gobierno Federal. Entre ellos destacó la presencia de los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; de la Marina, Raymundo Pedro Morales, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

Luego de la reunión citada a la 1 de la tarde, los funcionarios se retiraron sin dar declaraciones minutas antes de las 3 de la tarde.

Tras el operativo en Jalisco que culminó con la muerte del “Mencho”, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación realizaron bloqueos y ataques en varios estados de la República Mexicana en respuesta por la caída del líder de la organización.

En medio del caos autoridades suspendieron algunas actividades en diversas entidades y se suspendieron vuelos y corridas de transporte público. Sin embargo, al paso de los días han ido restableciendo poco a poco.

Expertos en seguridad advierten tensión y un posible incremento de violencia tras la muerte del “Mencho”.

