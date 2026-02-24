Diputados guardan un minuto de silencio por agentes caídos en operativo contra el “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Diputados honran a víctimas tras operativo contra el “Mencho”. Foto: Cuartoscuro

El Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio por los elementos de las Fuerzas Armadas y fuerzas federales que murieron durante el operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado domingo.

Sergio Gutiérrez Luna solicitó un minuto de silencio por la muerte de los agentes de seguridad.

“Esta presidencia les pide a todos los presentes ponerse de pie para otorgar un minuto de silencio por los integrantes de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas federales, que perdieron la vida el día domingo pasado en cumplimiento de su deber y en protección de las ciudadanas y ciudadanos de México. Todo nuestro reconocimiento a estas personas”, Sergio Gutiérrez Luna

Luego del minuto de silencio, el Pleno de la Cámara de Diputados comenzó con un minuto de aplausos.

¿Cuántos elementos de seguridad murieron en el operativo contra el “Mencho”?

Horas después del operativo en el que el “Mencho” fue abatido por las autoridades, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la muerte de más de una veintena de agentes de seguridad en ataques de respuesta por la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“En Jalisco se registraron seis agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer”, confirmó Omar García Harfuch.

