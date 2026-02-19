Reporta Conafor 20 incendios forestales activos; afectan 10 estados

GENERANDO AUDIO...

Hay 20 incendios forestales activos en México. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que, actualmente, se registran 20 incendios forestales activos en 10 estados del país, con una afectación preliminar de mil 56 hectáreas, de las cuales alrededor de 600 se concentran en Oaxaca. De los 20 incendios el mayor número se da en San Luis Potosí, con 5 eventos.

De acuerdo con el reporte más reciente, 409 combatientes trabajan en la atención de estos siniestros; casi el 22% del personal se encuentra desplegado en Oaxaca, entidad que concentra la mayor superficie impactada.

De los 20 incendios activos, 7 se encuentran en las áreas naturales protegidas de:

La Paila-El Xihuingo, Hidalgo

Agua Fría, Jalisco

Sierra de San Miguelito y Gogorrón, San Luis Potosí

Cañón del Sumidero, La Encrucijada y La Sepultura, Chiapas

Incendios forestales activos: estados afectados

Los incendios activos se localizan en:

Zacatecas

San Luis Potosí

Puebla

Oaxaca

Estado de México

Michoacán

Jalisco

Hidalgo

Guerrero

Chiapas

La Conafor detalló que siete de los incendios se ubican en Áreas Naturales Protegidas, lo que implica atención prioritaria por su valor ambiental.

Asimismo, la mayoría de los siniestros presenta más del 50% de control, lo que indica avances favorables en las labores de combate.

Incendios liquidados y superficie afectada

En el mismo informe, la Comisión reportó que 20 incendios registrados en días anteriores ya fueron liquidados, con una afectación acumulada de mil 668 hectáreas.

Pronóstico para 2026 y riesgo por La Niña

Para este año, la Conafor prevé que el país mantenga el promedio anual de aproximadamente 8 mil incendios forestales, principalmente en entidades del centro.

No obstante, el gerente de Manejo del Fuego de la Conafor, César Alberto Robles, advirtió que la superficie afectada podría ser considerable debido a las condiciones meteorológicas asociadas al fenómeno de La Niña, que favorece ambientes más secos en diversas regiones.

Históricamente, el mayor número de incendios forestales se registra en Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, estas últimas con mayor superficie dañada.

Llamado a la prevención

La Conafor subrayó que 98% de los incendios forestales son provocados por actividades humanas, por lo que exhortó a la población a evitar el uso del fuego en zonas forestales y actuar con responsabilidad ambiental.

