SCJN ordena a Elba Esther Gordillo pagar 19.2 mdp por adeudo de ISR

GENERANDO AUDIO...

Elba Esther Gordillo. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia que ordena a la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, reintegrar al erario 19 millones 269 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

Avalan recurso de Hacienda

Sin discusión, el Pleno del máximo tribunal avaló el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, mediante el cual se declaró fundado el recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El recurso fue promovido contra la admisión del amparo que había sido tramitado por la exlíder magisterial y admitido previamente por la entonces presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández.

No había materia constitucional

Por unanimidad, las y los ministros determinaron que la demanda presentada por Gordillo Morales no planteaba temas de constitucionalidad, por lo que el asunto no correspondía a la competencia del Tribunal Constitucional.

Con esta decisión, quedó firme la resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que obliga a la exdirigente sindical a cubrir el monto reclamado por la autoridad hacendaria.

Argumentos y determinación fiscal

La exlíder del SNTE sostuvo que los montos exigidos correspondían a transacciones realizadas durante su gestión como secretaria general del sindicato. Sin embargo, no presentó elementos probatorios suficientes que acreditaran su dicho.

De acuerdo con la autoridad fiscal, durante los ejercicios de 2008 y 2009 Gordillo recibió ingresos que no correspondían a sueldos y salarios, identificados como depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito y de servicios, los cuales debían ser gravados conforme a la legislación vigente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.