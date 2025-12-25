GENERANDO AUDIO...

Daniel Arizmendi López, alias “El Mochaorejas”. Foto: Cuartoscuro.

El nombre de Daniel Arizmendi López, mejor conocido como “El Mochaorejas”, volvió a ser noticia luego de que se dio a conocer que una jueza federal lo absolvió del delito de privación ilegal de la libertad, en modalidad de secuestro, por lo que ordenó su inmediata liberación. No obstante, el temido secuestrador de la década de los 90 no podrá salir de prisión debido a que enfrenta condenas por otros delitos.

La historia de Daniel Arizmendi López, alias “El Mochaorejas”

Daniel Arizmendi López, alias “El Mochaorejas”, es un criminal que se hizo célebre por liderar una de las bandas de secuestradores más violentas de la década de 1990 en México.

De acuerdo con registros de aquella época, ingresó a la Policía Judicial de Morelos, donde trabajó brevemente, pero que marcó el inició de su carrera delictiva al aprender técnica para el robo de vehículos.

Su siguiente paso fue incursionar en el delito de secuestro, esto tras conocer el caso de una persona privada de la libertad por la que pagaron una cuantiosa cantidad de dinero.

La primera víctima de Daniel Arizmendi López fue un empresario gasolinero, por quien inicialmente solicitaron un millón de pesos, aunque la familia terminó pagando 350 mil pesos.

Los métodos de Arizmendi López escalaron sustancialmente en los siguientes casos. A sus víctimas les cortaba las orejas y se las enviaba a sus familias como amenaza ante la negativa de pagar lo exigido para su liberación, fue así como surgió su apodo, “El Mochaorejas”.

El 17 de agosto de 1998 fue detenido en el municipio de Naucalpan, Estado de México, junto a su banda de secuestradores, a quien se le señaló de ser responsable de aproximadamente 200 secuestros con operación en al menos siete estados de la República.

“El Mochaorejas” fue sentenciado el 22 de agosto de 2003 a 393 años de prisión por cargos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y homicidio.

