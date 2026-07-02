¿Quién es Gilda Lozoya? La hermana de Emilio Lozoya detenida por el caso Agronitrogenados

GENERANDO AUDIO...

Gilda Lozoya fue detenida; FGR investiga posible lavado. Foto: Cuartoscuro-FGR

La detención de Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, volvió a colocar en el centro de la atención el caso Agronitrogenados, una de las investigaciones que mantiene abierta la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La autoridad federal ejecutó una orden de aprehensión contra Gilda Lozoya por su probable participación en una red de triangulación de recursos vinculada con la compra de la planta de fertilizantes.

¿Quién es Gilda Lozoya?

Gilda Susana Lozoya Austin es hermana de Emilio Lozoya Austin, quien ocupó la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 y 2016.

La FGR la investiga por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de una de las líneas de investigación relacionadas con el caso Agronitrogenados.

Gilda “N”, quien probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita, fue aprehendida por agentes de la #FGR, en coordinación con elementos de la @SSPCMexico y la @SEMAR_mx,… pic.twitter.com/0O3QZt8mD9 — FGR México (@FGRMexico) July 2, 2026

De acuerdo con la autoridad ministerial, la investigación apunta a que Gilda Lozoya habría participado en el manejo de recursos presuntamente obtenidos mediante un esquema de triangulación financiera sin una justificación económica o comercial válida.

¿Por qué se detuvo a Gilda Lozoya?

La FGR informó que agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), cumplimentaron una orden de aprehensión contra Gilda Lozoya en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Según el comunicado oficial, la investigación de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) establece que la imputada está relacionada con el caso Agronitrogenados, ya que presuntamente realizó actos con recursos de procedencia ilícita al convertirse en beneficiaria de una empresa mediante la cesión de derechos realizada por Emilio Lozoya.

La autoridad sostiene que los recursos recibidos y administrados por Gilda Lozoya tendrían un origen ilícito, al derivar de un mecanismo de triangulación financiera que carecía de una justificación económica y comercial.

Asimismo, la FGR señaló que la detenida probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa para encubrir actos de corrupción y facilitar la triangulación de recursos.

Tras su captura, Gilda Lozoya fue puesta a disposición del juez federal que emitió la orden de aprehensión, quien determinará su situación jurídica. La FGR recordó que la imputada goza de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

¿Cuál es la relación de Gilda Lozoya con Emilio Lozoya?

Las investigaciones de la FGR señalan que Emilio Lozoya habría cedido derechos sobre una cuenta bancaria en Suiza relacionada con la empresa Tochos Holding Limited, considerada por la autoridad como una empresa fachada.

A partir de esa cesión, Gilda Lozoya habría adquirido la calidad de beneficiaria de dicha empresa y administrado recursos que, según las investigaciones ministeriales, provenían de operaciones financieras bajo investigación.

La autoridad federal sostiene que esta estructura permitió mover recursos mediante empresas y cuentas bancarias utilizadas para ocultar el origen del dinero.

Las transferencias que investiga la FGR

De acuerdo con las indagatorias, entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, Gilda Lozoya recibió cinco transferencias bancarias por millones de dólares.

Las investigaciones indican que los recursos provenían de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo, exdirectivo de Altos Hornos de México (AHMSA).

La FGR también sostiene que parte de ese dinero se transfirió posteriormente a otra persona como parte de un mecanismo de triangulación financiera.

Según la investigación ministerial, estos movimientos están relacionados con la compra de un inmueble cuya extinción de dominio ya fue decretada mediante sentencia definitiva.

¿Qué es el caso Agronitrogenados?

El caso Agronitrogenados se deriva de la adquisición de una planta de fertilizantes por parte de Pemex durante la administración de Emilio Lozoya.

La FGR sostiene que la operación se realizó con un sobreprecio y que existieron pagos irregulares vinculados con la compra.

Dentro de este expediente también figura Alonso Ancira Elizondo, quien fue uno de los principales bajo investigación de las autoridades.

La detención de Gilda Lozoya no representa la apertura de un nuevo caso, sino que fortalece una de las líneas de investigación enfocadas en seguir el flujo de recursos presuntamente utilizados para ocultar operaciones relacionadas con la adquisición de Agronitrogenados.

¿Cuál es la situación jurídica de Emilio Lozoya?

Actualmente, Emilio Lozoya enfrenta procesos penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público.

Además del expediente relacionado con Agronitrogenados, el exdirector de Pemex también está vinculado al caso de los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Tras la extradición desde España en 2020, acordó colaborar con la FGR y aportar información sobre presuntos actos de corrupción ocurridos durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Actualmente permanece en prisión domiciliaria.

Cronología del caso

2012: La FGR ubica cinco transferencias bancarias por millones de dólares a Gilda Lozoya , provenientes de una empresa relacionada con Alonso Ancira .

La ubica cinco transferencias bancarias por millones de dólares a , provenientes de una empresa relacionada con . 2012-2016: Emilio Lozoya se desempeña como director general de Pemex .

se desempeña como director general de . 2019: La Secretaría de la Función Pública inhabilita a Emilio Lozoya por 10 años.

La Secretaría de la Función Pública inhabilita a por 10 años. 2020: Es extraditado desde España y comienza su colaboración con la FGR .

Es extraditado desde España y comienza su colaboración con la . 2026: La FGR ejecuta una orden de aprehensión contra Gilda Lozoya en inmediaciones del AICM. Investiga su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.