Tras alerta de Reino Unido, Sheinbaum asegura que México es seguro y anuncia nuevas medidas

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Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este jueves que México es un país seguro para recibir visitantes extranjeros, luego de la alerta emitida por el Gobierno del Reino Unido a sus ciudadanos que viajarán al país por el partido entre México e Inglaterra del próximo domingo en el Mundial 2026.

Además, durante su conferencia matutina, la mandataria anunció nuevas medidas de seguridad en la Ciudad de México tras la muerte de cuatro aficionados durante las celebraciones futbolísticas del martes.

Durante sus actividades públicas, la mandataria respondió a las recomendaciones emitidas por autoridades británicas y sostuvo que no existe ningún problema para que turistas internacionales visiten territorio mexicano durante el torneo.

Sheinbaum explicó que, después de lo ocurrido durante los festejos en el Ángel de la Independencia, donde fallecieron cuatro personas, autoridades capitalinas implementarán acciones adicionales para evitar nuevas aglomeraciones durante futuras concentraciones masivas.

Entre las medidas anunciadas destaca la instalación de más pantallas a lo largo de Paseo de la Reforma, con el objetivo de dispersar a los aficionados y evitar que grandes grupos se concentren en puntos específicos durante la transmisión del partido programado para este domingo.

“Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema (…) hay que confiar en la gente y evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable”, declaró la presidenta.

Reino Unido emitió recomendaciones para viajar a México

La postura de Sheinbaum se dio después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido actualizara sus recomendaciones de viaje para ciudadanos británicos que planean asistir a actividades relacionadas con la Copa Mundial 2026 en territorio mexicano.

En sus advertencias, el Gobierno británico pidió a sus ciudadanos revisar condiciones de seguridad antes de desplazarse por distintas entidades del país y recordó que el próximo 5 de julio se disputará el encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

Sheinbaum llama a actuar con responsabilidad durante festejos

Además de las nuevas medidas de seguridad, la presidenta hizo un llamado a la afición que seguirá el encuentro en espacios públicos como el Zócalo capitalino y distintos puntos de la capital para evitar conductas de riesgo.

La mandataria insistió en que uno de los principales llamados será evitar el consumo excesivo de alcohol y mantener un comportamiento responsable durante las celebraciones relacionadas con el Mundial.

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