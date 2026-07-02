FGR detiene a hermana de Emilio Lozoya por presunto lavado de dinero

GENERANDO AUDIO...

Gilda Susana Lozoya Austin. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya Austin, luego de ser detenida en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acusada de su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La detención de la hermana de Lozoya Austin está relacionada con el caso de Agronitrogenados, una de las investigaciones de corrupción ligadas a la gestión del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con información oficial, agentes de la Fiscalía General de la República, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina, ejecutaron la captura de Gilda “N”, señalada por presuntamente haber fungido como prestanombres para encubrir actos de corrupción y triangular recursos de origen ilícito.

Las investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal y de la Fiscalía Especializada de Control Competencial apuntan a que Gilda Lozoya se convirtió en beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, luego de recibir una cesión de derechos realizada por su hermano Emilio Lozoya sobre una cuenta bancaria abierta en Suiza a través de una empresa fachada.

Transferencias millonarias bajo investigación

Según las indagatorias, entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, Gilda Lozoya recibió cinco transferencias bancarias por millones de dólares provenientes de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo, vinculado a Altos Hornos de México, recursos que posteriormente habrían sido transferidos parcialmente a otra persona.

La Fiscalía sostiene que estos movimientos formarían parte de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica o comercial válida, relacionado con recursos que presuntamente sirvieron para financiar la compra de un inmueble cuya extinción de dominio ya fue decretada en sentencia definitiva.

Caso Agronitrogenados vuelve a golpear al entorno de Lozoya

La autoridad también destacó que cuando ocurrieron estos hechos, Emilio Lozoya Austin ya tenía conocimiento de que asumiría el cargo como director general de Pemex.

Tras su captura, Gilda “N” fue puesta a disposición del juez federal que emitió la orden de aprehensión, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La FGR recordó que la detenida debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.