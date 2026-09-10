GENERANDO AUDIO...

El INE realizó un análisis de la trayectoria profesional de Félix López. Foto: INE

Horas después de la salida de Claudia Arlett Espino del Instituto Nacional Electoral (INE), la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, designó a Roberto Carlos Félix López como Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva al Director Ejecutivo de Organización Electoral, “con efectos a partir de este 9 de septiembre de 2026”.

El INE informó que, previo a la designación, se realizó un análisis detallado de la trayectoria profesional y académica de Félix López. Luego de ello, comprobó que cumple “cabalmente” con los requisitos establecidos en la ley para ocupar dicho cargo.

¿Quién es Roberto Carlos Félix López, nuevo encargado de la Secretaría Ejecutiva del INE?

Roberto Carlos Félix López es licenciado en Derecho y cuenta con una especialidad en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Hermosillo, A.C. También es doctor en Derecho por la Universidad de Baja California y tiene especializaciones en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales, así como en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, ambas otorgadas por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), se ha desempeñado como:

Secretario Técnico de la consejera presidenta

Integrante de la Coordinación Estratégica del Instituto

Jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva

Director Ejecutivo de Organización Electoral

Además, cuenta con experiencia en la administración electoral local. Fue secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora de noviembre de 2014 a marzo de 2020.

“Por lo anterior, se consideró que la trayectoria de Félix López, tanto en la administración electoral estatal como en la estructura central del Instituto, constituye una garantía de que cuenta con los conocimientos y la experiencia necesarios para conducir las funciones de la Secretaría Ejecutiva”, destacó el INE. ¿Cuál era la cargo de Roberto Carlos Félix López ante el INE y quién lo sustituirá? Roberto Carlos Félix López estaba al frente de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y, tras su salida, María del Carmen Colín Martínez fue designada como encargada de despacho de esa Dirección Ejecutiva. Colín Martínez se desempeñaba como directora de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento