A un día de iniciar el proceso electoral, renuncia Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE

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Renuncia Claudia Espino. Foto: Cuartoscuro

Claudia Arlett Espino presentó su renuncia irrevocable a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), con efectos a partir del 9 de septiembre de 2026; su renuncia sucede a un día de iniciar el proceso electoral.

La funcionaria informó que su decisión obedece a motivos de salud y agradeció a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, por la confianza depositada en ella para ocupar el cargo.

#BoletínINE 📄 | Renuncia Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE.



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“Mi renuncia es irrevocable”: Claudia Arlett Espino ante el INE

En el escrito dirigido a Taddei Zavala, Espino explicó que su decisión está relacionada con motivos de salud y con la necesidad de procurar un equilibrio entre su desarrollo profesional y personal.

La secretaria ejecutiva señaló que el nivel de exigencia que implica la organización del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 también influyó en su decisión, debido a que durante este proceso se renovarán cargos federales y locales en las 32 entidades federativas.

“Considero que el nivel de exigencia que requiere la organización de una elección concurrente de los cargos federales y de las 32 entidades federativas que estarán en disputa en los procesos federal y local 2026-2027, no me permite en estos momentos fortalecer mi vínculo personal y familiar”.

Espino precisó que su renuncia es irrevocable y surtirá efectos a partir del 9 de septiembre.

Claudia Arlett Espino agradece a Guadalupe Taddei

La funcionaria agradeció a la consejera presidenta del INE haberla propuesto ante el Pleno del Consejo General para ocupar la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría del Consejo General del Instituto.

Espino destacó que su paso por el cargo le permitió asumir una de sus principales responsabilidades profesionales y obtener aprendizajes durante su gestión.

Asimismo, expresó su agradecimiento a las personas servidoras públicas que integran la Secretaría Ejecutiva y reconoció su trabajo y compromiso institucional para cumplir con las funciones del área.

¿Qué pasará con la Secretaría Ejecutiva del INE?

Antes de concluir su gestión, Claudia Arlett Espino manifestó su disposición para colaborar en las labores de transición correspondientes.

El objetivo, señaló, es evitar afectaciones en la operación de la Secretaría Ejecutiva y permitir que el área continúe desempeñando sus funciones con normalidad, profesionalismo y apego a los principios que rigen la función electoral.

La salida ocurre mientras el INE avanza en la organización del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, en el que se llevarán a cabo elecciones federales y locales. Espino concluyó su comunicación con un reconocimiento a la institución y reiteró su respeto a la consejera presidenta del INE.

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