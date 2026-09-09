¿Quién es y por qué renunció Claudia Arlett Espino al INE?

GENERANDO AUDIO...

Claudia Arlett dejó su cargo con carácter de irrevocable. Foto: Cuartoscuro

Claudia Arlett Espino solicitó su renuncia irrevocable como secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE); su salida sucede a un día de iniciar el proceso electoral.

¿Por qué renunció Claudia Arlett Espino ante el INE?

A través de un escrito dirigido a Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, Claudia Arlett Espino explicó que su renuncia se debe a motivos de salud ante la exigencia que demanda la organización del Proceso Electoral Concurrente.

“Considero que el nivel de exigencia que requiere la organización de una elección concurrente de los cargos federales y de las 32 entidades federativas que estarán en disputa en los procesos federal y local 2026-2027, no me permite en estos momentos fortalecer mi vínculo personal y familiar”, compartió el INE.

Tras agradecer haber sido propuesta al cargo que este 9 de septiembre abandona, manifestó su disposición para colaborar en las labores de transición correspondientes, con el “propósito de evitar afectaciones en la operación de la Secretaría Ejecutiva y favorecer que ésta continúe desempeñando sus funciones con normalidad“.

¿Quién es Claudia Arlett Espino, exsecretaria ejecutiva del INE?

Claudia Arlett Espino cuenta con una maestría en Derecho Financiero y un doctorado por la Universidad Autónoma de Chihuahua. También cursó una especialización para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en el Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, realizó una estancia de investigación doctoral en el Instituto de Derechos Humanos del mismo instituto y ejerció la Defensoría Universitaria de la Universidad Carlos III de Madrid.

En el ámbito profesional, se ha desempeñado como representante legal de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como consejera y consejera presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Además, cuenta con experiencia como docente, litigante, asesora y consultora, así como con formación académica e institucional vinculada con las tareas de planeación, organización y ejecución correspondientes al cargo de la Secretaría Ejecutiva.

¿Quién sustituyó a Claudia Arlett en el INE?

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, designó a Roberto Carlos Félix como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, con efectos a partir de este 9 de septiembre de 2026.

Antes de la designación, el INE realizó una revisión detallada de la trayectoria profesional y académica de Félix López, así como una compulsa entre la información incluida en su currículum vitae y las constancias integradas en su expediente. De acuerdo con esa revisión, cumple con los requisitos establecidos en la ley para ocupar el cargo.

Hasta antes de este nombramiento, se desempeñaba como director ejecutivo de Organización Electoral.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.