Taddei designa a Roberto Carlos Félix López como encargado de la Secretaría Ejecutiva del INE

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Roberto Félix, nuevo encargado de la Secretaría Ejecutiva del INE. Foto: Cuarto/INE

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, designó a Roberto Carlos Félix López como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del organismo, con efectos a partir de este 9 de septiembre de 2026, luego de la renuncia de Claudia Arlett Espino.

Félix López se desempeñaba como director ejecutivo de Organización Electoral y, de acuerdo con el INE, cuenta con los requisitos legales, conocimientos y experiencia necesarios para asumir temporalmente las funciones de la Secretaría Ejecutiva.

#BoletínINE 📄 | Designa Guadalupe Taddei a Roberto Carlos Félix López como Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE.



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Roberto Carlos Félix López asumirá la Secretaría Ejecutiva del INE

La designación fue realizada por Taddei Zavala con las atribuciones que le confiere la ley. Previamente, se revisó la trayectoria profesional y académica de Félix López, así como la documentación correspondiente a su expediente, con el objetivo de verificar que cumpliera con los requisitos establecidos para ocupar el encargo.

Roberto Carlos Félix López es licenciado en Derecho y cuenta con una especialidad en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Hermosillo, A.C.

También es doctor en Derecho por la Universidad de Baja California y cuenta con especializaciones en:

Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales

Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución

Ambas especializaciones fueron otorgadas por la Universidad de Castilla-La Mancha.

¿Qué cargos ha ocupado Roberto Carlos Félix López?

Dentro del INE, Félix López ha desempeñado diferentes responsabilidades, entre ellas:

Secretario Técnico de la consejera presidenta

Integrante de la Coordinación Estratégica del Instituto

Jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva

Director Ejecutivo de Organización Electoral

Además, cuenta con experiencia en la administración electoral local. Entre noviembre de 2014 y marzo de 2020 se desempeñó como secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora.

De acuerdo con el INE, su experiencia tanto en la administración electoral estatal como dentro de la estructura central del organismo fue considerada para determinar que cuenta con los conocimientos necesarios para asumir las funciones de la Secretaría Ejecutiva.

María del Carmen Colín Martínez queda al frente de Organización Electoral

Tras la salida de Félix López de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Guadalupe Taddei designó a María del Carmen Colín Martínez como encargada de despacho de dicha área.

Colín Martínez se desempeñaba como directora de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

La funcionaria cuenta con experiencia dentro de la estructura electoral, debido a que ha ocupado diversos cargos durante varios años en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), actualmente INE.

Con estos movimientos, Félix López asumirá las funciones de encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, mientras que Colín Martínez quedará al frente de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

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